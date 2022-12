"Wytrych, by sprzedać Lotos z pominięciem procedur bezpieczeństwa". "Wyborcza": ustawę pisano pod Obajtka

Nowelizacja ustawy o kontroli niektórych inwestycji z 2020 roku "stała się wytrychem do tego, by sprzedać Lotos z pominięciem procedur bezpieczeństwa" - pisze "Gazeta Wyborcza". Jednym z jej autorów był mecenas Maciej Mataczyński, obecnie zatrudniony przez Orlen. Rzecznik rządu Piotr Mueller zapewnił, że wszystkie podpisane w tej sprawie umowy "były pod parasolem służb".

"Gazeta Wyborcza" opisała we wtorek postać mecenasa Macieja Mataczyńskiego, obecnie zatrudnionego przez Orlen prawnika, który był jednym z autorów nowelizacji ustawy o kontroli niektórych inwestycji z 2020 roku. To ta nowelizacja - pisze "GW" - pozwoliła na to, by "udziały w Lotosie zostały sprzedane bez zasięgnięcia opinii komitetu konsultacyjnego" - organu, w którego skład wchodzą 22 instytucje, w tym premier, ministrowie i szefowie służb specjalnych.

Zmiany te - przekonuje Mataczyński cytowany przez dziennik - były wymuszone przez epidemię COVID-19 . "Miały poszerzać listę chronionych prawem spółek i zwiększać rolę instytucji państwa w ocenianiu bezpieczeństwa transakcji. Zamiast tego nowelizacja stała się wytrychem do tego, by sprzedać Lotos z pominięciem procedur bezpieczeństwa" - pisze dziennik.

Rzecznik rządu: wszystkie podpisane umowy były pod parasolem służb

Zapytaliśmy mailowo rzecznika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o to, czy ABW kontrolowała umowy w sprawie fuzji i na czym ta kontrola polegała. Do czasu publikacji tekstu odpowiedź nie nadeszła.

"Zakładnicy umowy"

Nie wiadomo, czy zapisy projektu znalazły się w finalnej umowie, ale wiele na to wskazuje - między innymi dokument z Komisji Europejskiej, która dała zgodę na fuzję oraz to, że Orlen, w odpowiedzi na szczegółowe pytania reporterów "Czarno na białym", nie zaprzeczył tym zapisom. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę interes publiczny, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne państwa, dziennikarze zdecydowali się ujawnić, co zostało wpisane do projektu umowy tej strategicznej dla Polski transakcji i raz jeszcze publicznie pytają zarówno Orlen, jak i nadzorujące go Ministerstwo Aktywów Państwowych, co znalazło się w ostatecznej wersji umowy.