TO WARTO WIEDZIEĆ Sprzeczne słowa Waszyngtonu i Iranu, Nawrocki z wizytą w USA, referendum w Szwajcarii Alicja Skiba |

Donald Trump: wkrótce nastąpi podpisanie porozumienia z Iranem Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

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1. Sprzeczne sygnały co do porozumienia USA z Iranem

W kwestii zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie wciąż dochodzą sprzeczne sygnały. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział podpisanie porozumienia z Iranem w niedzielę. Przywódca Stanów Zjednoczonych domaga się otwarcia cieśniny Ormuz "natychmiast". "Umowa ma zostać podpisana jutro, a natychmiast po jej podpisaniu cieśnina Ormuz będzie OTWARTA DLA WSZYSTKICH" - napisał w sobotę na platformie Truth Social.

Jednocześnie rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei zaprzeczył tym informacjom. Powiedział również, że nie można wykluczyć podpisania memorandum w najbliższych dniach. Dodał jednak, że należy zachować ostrożność w kwestii daty podpisania ze względu na - jak się wyraził - wahania drugiej strony.

2. Karol Nawrocki z wizytą w USA

Prezydent Karol Nawrocki przybył do USA w sobotę wieczorem czasu miejscowego. Polityk otrzymał specjalne zaproszenie od Donalda Trumpa z okazji urodzin amerykańskiego przywódcy. W trakcie wydarzenia zaplanowanego na niedzielę odbędą się rozgrywki mieszanych sztuk walki (MMA) w ramach gali UFC. Przy Białym Domu wzniesiono ośmiokątny ring ogrodzony siatką, zwany oktagonem i metalową konstrukcję o wysokości 28 metrów.

Jak informował w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem o "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej", w tym również o kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce. Polski prezydent wręczy również amerykańskiej głowie państwa dwa prezenty urodzinowe.

3. Szwajcaria decyduje w sprawie azylantów

W niedzielę w Szwajcarii odbędzie się referendum w sprawie wprowadzenia limitu ludności, który miałby wynosić 10 milionów. Pomysł jest inicjatywą skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej, która od lat prowadzi kampanię na rzecz ograniczania migracji do ich kraju. Populacja kraju znacząco wzrosła - w ciągu ostatnich 25 lat z 7,2 mln do 9,1 mln, a blisko 80 procent tego przyrostu można przypisać imigracji.

Jeśli Szwajcarzy zdecydują o przyjęciu prawicowego projektu, rząd będzie musiał m.in. wprowadzić ograniczenia dotyczące przyznawania azylu, pozwoleń na pobyt, a także wypowiedzieć umowy z Unią Europejską o swobodnym przepływie osób.

4. Komisja Wenecka oceniła projekt prezydenta

W sobotę Komisja Wenecka - organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego - przyjęła opinię sporządzoną razem z Dyrekcją Generalną do spraw Praw Człowieka i Praworządności Rady Europy dotyczącą projektu ustawy prezydenta Karola Nawrockiego "o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki".

Komisja podzieliła nasze zastrzeżenia - projekt jest fundamentalnie niezgodny ze standardami praw człowieka - przekazał przedstawiciel resortu sprawiedliwości wiceminister Dariusz Mazur.

5. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu. Areszt dla patomorfolożki

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ludzkich płodów zakopanych na terenie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Znaleziono ich już 32, a na miejscu wciąż pracują śledczy. W sobotę zarzuty usłyszała patomorfolożka Magdalena H. Sąd zdecydował o jej aresztowaniu. Według ustaleń prokuratury, kobieta pracowała w kilku szpitalach w Rzeszowie, a ostatnio była zatrudniona w placówce w Zamościu.

6. Remis Brazylii z Maroko, Haiti przegrało ze Szwajcarią

W trakcie rozgrywek na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej, w meczu Kataru ze Szwajcarią w grupie B odnotowano remis.

Brazylia zremisowała z Maroko 1:1 w meczu grupy C, z kolei w tej samej grupie Haiti przegrało ze Szkocją 0:1. W drugim starciu w niedzielę czasu polskiego odbędą się mecze między Australią a Turcją (grupa D), Niemcami a Curacao (grupa E) i Holandią a Japonią (grupa F).

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