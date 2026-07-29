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Rozłam w PiS

Sprzeczka w Sejmie o zdjęcia z Mateuszem Morawieckim. Łukasz Kmita kontra Filip Kaczyński

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Filip Kaczyński i Łukasz Kmita w Sejmie
Poseł PiS kasuje zdjęcia z Morawieckim? Sprzeczka w Sejmie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Na sejmowym korytarzu doszło do kłótni między członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus posłem Łukaszem Kmitą a posłem PiS Filipem Kaczyńskim. Poszło o zdjęcia z Mateuszem Morawieckim, które jeden z parlamentarzystów miał usuwać ze swoich mediów społecznościowych.

"Pewien poseł z małopolski - masowo kasuje zdjęcia z Mateuszem Morawieckim z mediów społecznościowych. Jakby wstydzili się dobrej, wspólnej i owocnej pracy na rzecz Polski. Ja ze swojej pamięci nigdy nie wymarzę Prawa i Sprawiedliwości" - napisał we wtorek w serwisie X poseł i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukasz Kmita.

W związku z tym wpisem dziennikarz TVN24 Radomir Wit dociekał w środę, kogo dokładnie Kmita miał na myśli. Poseł odparł w rozmowie z dziennikarzem, że nie będzie wskazywał konkretnej osoby, jednak "trochę żałuje" tego, co napisał.

- Tych zdjęć parę zniknęło, parę zostało, że tak powiem schowanych, a potem odkrywanych, ale to nie jest ważne. Nie niszczmy naszej własnej historii i naszego świetnego dorobku jako Prawa i Sprawiedliwości - mówił Kmita. - Generalnie uważam, że trzeba być chłopakiem w długich spodniach, a nie chłopakiem w krótkich spodenkach, idąc do polityki - dodał.

Rozłam w PiS. Analizy, komentarze, kulisy sporu
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Rozłam w PiS. Analizy, komentarze, kulisy sporu

Sprzeczka posłów w Sejmie. "Dlaczego pan kłamie na mój temat?"

Chwilę później na sejmowym korytarzu pojawił się poseł PiS Filip Kaczyński, a Radomir Wit zaczął dopytywać, czy to właśnie o niego chodzi. - Nie wiem, nieważne - odpowiedział Kmita.

Radomir Wit podszedł jednak do Filipa Kaczyńskiego, dopytując go, czy to o nim mowa. - Panie pośle, dlaczego pan kłamie na mój temat? - odparł Kaczyński, zwracając się do Kmity.

Filip Kaczyński i Łukasz Kmita w Sejmie
Filip Kaczyński i Łukasz Kmita w Sejmie
Źródło zdjęcia: TVN24

Po tym Kaczyński wyjął telefon, chwilę scrollował, po czym pokazał ekran w stronę kamer. - Jedno, drugie, proszę! - oznajmił, prezentując zdjęcia do kamery. Następnie zwrócił się ponownie do Łukasza Kmity, by ten "przestał kłamać", po czym odszedł.

- Czemu ty tak słabo wyglądasz dzisiaj? Słabo wyglądasz! - mówił poseł Kmita do odchodzącego Kaczyńskiego.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Łukasz KmitaMateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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