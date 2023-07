Premier twierdzi, że nie zgodził się na "dyktat" płynący z "grupy Webera"

Będziemy konsekwentnie walczyć z przemocą polityczną grupy Webera i dlatego nie zgodziłem się wczoraj na ten dyktat, który stamtąd płynął - mówił premier Mateusz Morawiecki w Kościerzynie (Pomorskie). Odniósł się tym samym do wcześniejszej wypowiedzi przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, a także do tego, że Polska i Węgry odmówiły na szczycie Unii Europejskiej przyjęcia konkluzji migracyjnych. Jednak, jak wyjaśniał wcześniej korespondent TVN24 w Brukseli, zablokowanie tych konkluzji nic nie zmieni w sprawie nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego migracji, nad którym wciąż trwają prace na innym szczeblu.

Morawiecki: na wschodzie widzimy Grupę Wagnera, a na zachodzie działa grupa Webera

Morawiecki: nie będzie nam Weber mówił o zaporze ogniowej

- A lider Niemiec (kanclerz Olaf Scholz - red.) mówi o tym, że polityka migracyjna musi być przyjęta przez Polskę także, bo musi odciążyć Niemcy. To my jesteśmy po to, żeby odciążać Niemcy? To ich sumienie musi być odciążone jak zapłacą reparacje w końcu za zbrodnie, które tu robili, także na kaszubskiej ziemi - mówił dalej premier.