Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
wybory do europarlamentu 2024

Jest decyzja PKW w sprawie Konfederacji

Warszawa, 01.10.2024. Poseł Konfederacji Przemysław Wipler (L), poseł Konfederacji Michał Wawer (C) i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (P) na sali plenarnej Sejmu
PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu Konfederacji (wideo z marca 2025 r.)
Źródło: TVN24
Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Konfederacji za 2024 rok. Ma to związek z odrzuconym wcześniej w tym roku sprawozdaniem finansowym komitetu partii za wybory do europarlamentu.

Decyzja o odrzuceniu sprawozdania finansowego Konfederacji za 2024 rok została podjęta jednogłośnie na poniedziałkowym posiedzeniu.

Nie pierwsze zastrzeżenia

Jest to konsekwencja odrzuconego wcześniej przez PKW (w marcu tego roku) sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Konfederacji za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. PKW wskazywała, odrzucając w marcu sprawozdanie komitetu, że ten z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego przyjął korzyści majątkowe o wartości około 47 tysięcy złotych.

Kwestionowana kwota objęła m.in. przyjęcie niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym o wartości około 28 tys. zł, a także m.in. 64 zł na zakup alkoholu (celem tego zakupu miało być, według pełnomocnika finansowego Konfederacji, "spotkanie z kontrahentem i ludźmi od prowadzenia kampanii").

PKW odrzuciła sprawozdanie partii Mentzena
Dowiedz się więcej:

PKW odrzuciła sprawozdanie partii Mentzena

Wśród nieprawidłowości PKW wskazywała wówczas także m.in. wpłacenie kwoty nadwyżki pozostałej na rachunku komitetu wyborczego nie na rachunek Funduszu Wyborczego, a na prywatny rachunek pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego. PKW podniosła ponadto, że pełnomocnik komitetu wyborczego nie przesłał w terminie sprawozdania finansowego.

Skarga na marcową decyzję czeka na rozpatrzenie w Sądzie Najwyższym.

PKW wskazuje na złamanie przepisów o subwencji

PKW odrzuciła ponadto informację finansową Konfederacji o otrzymanej subwencji i wydatkach z niej poniesionych w 2024 r.

Jak wskazała, chodzi m.in. o złamanie przepisów, zgodnie z którymi subwencja ma być przeznaczona na działalność statutową partii. Tymczasem Konfederacja z subwencji partyjnej sfinansowała nie tylko wydarzenie z sierpnia 2024 r., na którym jej polityk Sławomir Mentzen poinformował o starcie w wyborach prezydenckich w 2025 r., ale również m.in. zakup tysiąca czapek wyborczych z napisem "Mentzen 2025" o wartości ponad 17 tys. zł.

Odwołanie komisarzy wyborczych. Jest decyzja PKW
Dowiedz się więcej:

Odwołanie komisarzy wyborczych. Jest decyzja PKW

Odrzucenie rocznego sprawozdanie partii, która pobiera subwencję (a do pobierania uprawnione są te formacje, które dostały się Sejmu i Senatu w wyborach parlamentarnych), oznacza utratę prawa do niej na trzy lata. W przypadku partii politycznej, która nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa, odrzucenie sprawozdania finansowego nie pociąga za sobą żadnych skutków.

Przyjęte sprawozdania

Na poniedziałkowym posiedzeniu Państwowa Komisja Wyborcza bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdania za 2024 rok partii: Nowa Lewica, Nowoczesna oraz PSL. Ze stwierdzaniem uchybień przyjęte zostały sprawozdania Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polski 2050, Zielonych oraz Inicjatywy Polska.

Komisja zajęła się również sprawozdaniami finansowymi z wyborów samorządowych w 2024 r., przyjmując bez zastrzeżeń sprawozdania koalicyjnych komitetów Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga oraz odrzucając kilka sprawozdań mniejszych komitetów.

Decyzja w sprawie komisarzy wyborczych

Członkowie PKW dyskutowali też na temat wniosku MSWiA o odwołanie ponad 40 komisarzy wyborczych, którzy czynnie poparli wybór sędziów do neo-KRS oraz brali udział w procedurze nominacyjnej.

Wnioski o ich odwołanie pozostawiono bez dalszego biegu. Szef PKW Sylwester Marciniak przekonywał, że przepisy nie przewidują możliwości składania przez jakiekolwiek ministra wniosku o odwołanie komisarzy, a ich praca powinna być oceniana tylko z perspektywy prawa wyborczego.

W trakcie posiedzenia pojawiła się propozycja, by zweryfikować pracę wszystkich komisarzy wyborczych – także tych powołanych w ostatnim czasie – jednak "nie pod presją polityków". Sprawa ma wrócić na kolejnym posiedzeniu PKW, które przewidziano na 13 października. Jak powiedział dziennikarzom Marciniak, komisja już wcześniej planowała dokonać takiej oceny, natomiast czekała na zakończenie "cyklu wyborczego".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Temat: wybory do europarlamentu 2024

Udostępnij:
TAGI:
Państwowa Komisja WyborczaKonfederacja
Czytaj także:
imageTitle
Młody Polak wysoko na mistrzostwach świata
Najnowsze
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki w Nowym Jorku. Spotkał się z dyrektorką Google
Świat
Donald Trump
Miliony użytkowników i "tysiące miejsc pracy". Oto plan Trumpa
BIZNES
Wieczór, noc, niebo, jezioro
Mamy równonoc jesienną, ale dzień i noc nie będą dziś równe
METEO
Warszawa mieszkania osiedle dron-shutterstock_2140030863
Ceny mogą wzrosnąć. Nowa prognoza
BIZNES
Elektrownia w Buszehr, Iran
Rosja podpisze atomową umowę z Iranem
BIZNES
Strażnicy miejscy przerwali jazdę motocykliście
W klapkach, bez kasku i prawa jazdy
WARSZAWA
Australia, ambulans, służby ratunkowe
Tragiczna awaria numeru alarmowego. Nie żyją cztery osoby
Świat
Areszt nastolatki za "obejrzenie wpisu"? Nie tego dotyczy śledztwo
FAŁSZAreszt nastolatki za "obejrzenie wpisu"? Nie tego dotyczy śledztwo
Zuzanna Karczewska
Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku
Podróż 13 cudzoziemców zakończyła się na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Badacze znaleźli szczątki prawdopodobnie ofiar niemieckich nalotów
Wyrównywali teren, znaleźli ludzkie szczątki. To mogą być ofiary bombardowań
Katarzyna Kędra
Dżakarta boryka się z problemem przeludnienia oraz coraz częstszymi powodziami
Dzieci dostały darmowe posiłki, tysiące zatruć
Świat
Radosław Sikorski na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ
Sikorski grzmi na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Mam jedną prośbę..."
Świat
Nowe urządzenia od Apple
Gigant zaostrza wojnę z Brukselą. Jedna funkcja wstrzymana
BIZNES
Szpital w Starachowicach
Pielęgniarka uderzona stojakiem na kroplówki. Pacjent z zarzutami
Kielce
szklane butelki szklo shutterstock_2198968927
Podczas "ceremonii" sprzedawał napar, który "mógł zabić"
Katowice
Radosław Sikorski
Sikorski: miejmy nadzieję, że Nawrocki przekona Trumpa
Świat
shutterstock_2046363785
Mycie i nitkowanie zębów mogą chronić przed rakiem trzustki? Naukowcy potwierdzają
Anna Bielecka
Sylwester Marciniak
Odwołanie komisarzy wyborczych. Jest decyzja PKW
Polska
Maria Żodzik, radość medalistki
Jest już nasza. Z Białorusi do Polski po medal
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Problem tylko na początku. Amerykanie ciągle w grze o mistrzostwo świata
EUROSPORT
Sytuacja psychiatrii dziecięcej poprawia się, ale nie wszędzie. Fundacja TVN rusza z kolejnymi inicjatywami
Tych dzieci nikt nie odbiera ze szpitala. A wtedy właśnie najbardziej potrzebują wsparcia
Zdrowie
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Naruszenie nietykalności dziewczyny, groźby wobec jej matki. Lekarz oskarżony
WARSZAWA
Deszcz
Zmiana pogody. Miejscami będzie tylko 12 stopni
METEO
Kierująca zerwała przewody światłowodowe
Wyjeżdżała spod paczkomatu, zerwała światłowód
WARSZAWA
Donald Trump i Władimir Putin. Spotkanie w Anchorage na Alasce
Putin o broni nuklearnej. Stawia warunek Trumpowi
Świat
Włamali się do szkoły, wybijając szybę (zdjęcie ilustracyjne)
Policjantka oskarżona o pobicie 11-latka w szkole
Katowice
Wyrok nie jest prawomocny
Deweloper skazany za oszukanie ponad 40 rodzin
Poznań
Akcja #RoweremDoPracy
Siedem lat walczą o bezpieczny przejazd
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica