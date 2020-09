Krzysztof Skórzyński mówi "Sprawdzam". Nowy program w TVN24

Co jest prawdą, a co fałszem? Jak oddzielić newsy od fake newsów? Które przepisy są dziurawe i kto za to odpowiada? W nowym programie publicystycznym Krzysztofa Skórzyńskiego "Sprawdzam" żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi, a o najważniejszych wydarzeniach opowiedzą ich bohaterowie.

"Będę się starał oddzielać fałsz od prawdy"

- Będziemy zazwyczaj rozmawiać o bardzo bieżących wydarzeniach - tłumaczył. Jak mówił, obecnie są to "wszystkie kłopoty rządowej koalicji". - Sprawdzę, co do tego doprowadziło, sprawdzę, jaki jest finał, sprawdzę, co dalej, sprawdzę, kto w rządzie zostaje, kto z rządem się ma pożegnać i wreszcie sprawdzę, kto z tej perturbacji wychodzi silniejszy, a kto wychodzi bardzo poobijany - mówił.