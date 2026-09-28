Polska Sprawą Zondacrypto i zaginięcia Sylwestra Suszka zajmie się specjalny zespół prokuratorów Oprac. Filip Czerwiński |

Żurek o zespole w sprawie Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Jak czytamy na stronie Prokuratury Krajowej, postanowienie o utworzeniu specjalnego zespołu prokuratorów w sprawie giełdy Zondacrypto prokurator generalny Waldemar Żurek wydał w poniedziałek, a wejdzie w życie w czwartek 1 października.

Sprawę Zondacrypto i zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka prowadzi obcecnie Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Przejmie ją nowy zespół w Prokuraturze Krajowej, który ma składać się z siedmiu prokuratorów, z prokuratorem Prokuratury Krajowej Markiem Wełną na czele.

Uzasadnieniem tej decyzji jest "przede wszystkim złożony i wielowątkowy charakter postępowania". Prokuratorzy z zespołu będą wykonywali obowiązki służbowe w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, przy ulicy Postępu 3.

Sylwester Suszek Źródło zdjęcia: archiwum prywatne

Oszustwo na wielką skalę

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

"Przedmiotem śledztwa jest między innymi podejrzenie doprowadzenia użytkowników giełdy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (nie mniej niż 10 milionów złotych)" - podała PK w komunikacie.

Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 roku.