Sprawą Zondacrypto i zaginięcia Sylwestra Suszka zajmie się specjalny zespół prokuratorów
Jak czytamy na stronie Prokuratury Krajowej, postanowienie o utworzeniu specjalnego zespołu prokuratorów w sprawie giełdy Zondacrypto prokurator generalny Waldemar Żurek wydał w poniedziałek, a wejdzie w życie w czwartek 1 października.
Sprawę Zondacrypto i zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka prowadzi obcecnie Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Przejmie ją nowy zespół w Prokuraturze Krajowej, który ma składać się z siedmiu prokuratorów, z prokuratorem Prokuratury Krajowej Markiem Wełną na czele.
Uzasadnieniem tej decyzji jest "przede wszystkim złożony i wielowątkowy charakter postępowania". Prokuratorzy z zespołu będą wykonywali obowiązki służbowe w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, przy ulicy Postępu 3.
Oszustwo na wielką skalę
Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
"Przedmiotem śledztwa jest między innymi podejrzenie doprowadzenia użytkowników giełdy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (nie mniej niż 10 milionów złotych)" - podała PK w komunikacie.
Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 roku.