Sprawa Ziobrów przed wymiarem sprawiedliwości. "Pan minister absolutnie zachłysnął się władzą"

Doszło do szeregu nadużyć w tym konkretnym postępowaniu - powiedziała w "Faktach po Faktach" mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy Wolne Sądy, komentując sytuację wokół procesu po śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Stowarzyszenia Sędziów "Themis" sędzia Dariusz Mazur nawiązał do innego wątku postępowania, kiedy służby zapukały o poranku do drzwi biegłych w tej sprawie. - To jest czysty pokaz siły, mający na celu zastraszenie - powiedział.

W "Czarno na białym" w TVN24 ukazał się reportaż "Operacja Ziobry" dotyczący śmierci Jerzego Ziobry - ojca obecnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wynika z niego, że Zbigniew Ziobro wykorzystał aparat państwa w swojej prywatnej sprawie, a w trakcie trwania procesu zmieniono przepisy prawa tak, że do sprawy toczącej się z prywatnego aktu oskarżenia mógł przystąpić prokurator. Tak też się stało i podwładny Zbigniewa Ziobry wspierał w procesie swojego przełożonego.

Jak poinformowała prowadząca wtorkowe "Fakty po Faktach" Anita Werner, Ziobro otrzymał zaproszenie do programu, ale na nie nie odpowiedział. Ustalenia TVN24 komentowali zaś w "Faktach po Faktach" sędzia Dariusz Mazur, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów "Themis" oraz mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy Wolne Sądy.

"Operacja Ziobry". Reportaż "Czarno na białym" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Mecenas Gregorczyk-Abram: nadużycia były na każdym etapie

Gregorczyk-Abram powiedziała, że po emisji materiału "powinno dojść do rozliczenia takiej sytuacji i gruntownego zbadania chociażby właśnie przez prokuraturę, czy nie doszło tutaj do przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy".

Oceniła przy tym, że "doszło do szeregu nadużyć w tym konkretnym postępowaniu". - Te nadużycia były już tak naprawdę na każdym etapie - mówiła adwokat.

Mecenas Gregorczyk-Abram: nadużycia były już tak naprawdę na każdym etapie TVN24

Wskazywała, że na etapie legislacyjnym "stworzono prawo dla pana ministra Ziobry, żeby mógł następnie wstąpić do postępowania karnego jako wsparcie dla oskarżycieli posiłkowych we własnej sprawie". - Następnie uruchomiono całą machinę przeciwko sędzi Pilarczyk - składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa - jak i chyba piętnastu biegłym, którym o 6 rano zapukali funkcjonariusze do domu - powiedziała.

Dodała, że "to postępowanie od sześciu lat wobec nich nadal się toczy". - Jest to zdecydowanie taka sytuacja, która w demokratycznym kraju powinna być wyjaśniona, jeśli obiektem tego jest minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie - powiedziała Gregorczyk-Abram.

Sędzia Mazur: to jest czysty pokaz siły, mający na celu zastraszenie

Również sędzia Mazur stwierdził, że "doszło tu do licznych nadużyć prawa". - Władza deprawuje, natomiast władza absolutna deprawuje absolutnie. Tutaj wydaje się, że po tym połączeniu stanowisk ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i zarazem szefa jednego z ugrupowań, które wchodzą w skład parlamentu, dzięki czemu pan minister może realizować inicjatywę legislacyjną, pan minister absolutnie zachłysnął się władzą - powiedział.

Sędzia Mazur: to jest czysty pokaz siły mający na celu zastraszenie TVN24

Jak wyjaśniał, "mamy tutaj sytuację, że zarzuca się biegłym, że zawyżyli koszt opinii". - Odpowiedzią na to jest jednoczesne wejście o 6 rano do kilkunastu miejsc zamieszkania osób z tytułami doktorów i profesorów. Normalnie takie akcje urządza się przeciwko członkom zorganizowanych grup przestępczych, którzy mogą być w jakiś sposób niebezpieczny albo mogą mieć coś do ukrycia - podkreślał.

- Wymaga to wejścia o 6 rano do ich domów, żeby sprawdzić, czy oni zawyżyli koszty opinii? Wystarczy przecież ich wezwać, żeby wytłumaczyli się z tych kosztów opinii, jeżeli są za wysokie. Wezwać ich na piśmie - kontynuował.

W opinii sędziego "to jest czysty pokaz siły, mający na celu zastraszenie tych osób w trakcie toczącego się postępowania po to, żeby zmusić ich do przemyślenia swojej postawy w tym postępowaniu". - W moim przekonaniu jest to czyste przestępstwo przekroczenia uprawnień przez każdą osobę decyzyjną w tym postępowaniu, która stoi za realizacją takich czynności pseudoprocesowych - dodał rzecznik Themis.

Fakty po Faktach - Krzysztof Kosiński, Piotr Krzystek, Dariusz Mazur, Sylwia Gregorczyk-Abram Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24