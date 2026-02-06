Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Węgry nie reagują, Polska ma "dwa instrumenty"

Zbigniew Ziobro
Rosati o sprawie Ziobry. "Jest to smutny obrazek"
Źródło: TVN24
W Unii trzeba wykonywać swoje zobowiązania traktatowe. Nie można jedynie korzystać z tego, co oferuje - podkreślał w "Jeden na jeden" w TVN24 sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati. Jak wskazał, w przypadku nierespektowania tych zobowiązań przez Węgry, Polska ma "dwa instrumenty". Komentował tak sprawę przebywającego na Węgrzech byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W piątek gościem "Jeden na jeden" w TVN24 był prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati. Komentował on między innymi sprawę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który według prokuratury miał popełnić 26 przestępstw. W czwartek sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy dla polityka. Przebywa on jednak na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

Rosati był pytany, po co jest tyle działań wokół Ziobry, skoro prawdopodobnie nie wróci do Polski i nie zostanie wydany przez Węgry. Sędzia przypomniał, że kraj ten już wcześniej odmówił wykonania europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego wiceszefa MS Marcina Romanowskiego.

Jak zaznaczył Rosati, Węgry są członkiem Unii Europejskiej i w związku z tym mają zobowiązania traktatowe. - W związku z powyższym Polska ma dwa instrumenty prawne: skarga na państwo węgierskie albo zwrócenie się do Komisji Europejskiej po to, żeby ona niejako z urzędu przeprowadziła postępowanie, które również powinno skończyć się skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyjaśnił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jest decyzja sądu. Prokurator o kolejnych krokach wobec Ziobry

Jest decyzja sądu. Prokurator o kolejnych krokach wobec Ziobry

Obrońca Ziobry: złożyłem wniosek

Obrońca Ziobry: złożyłem wniosek

"Zasada jest bardzo prosta"

Prowadząca Agata Adamek zwróciła uwagę, że Polska nie zdecydowała się na złożenie skargi na Węgry do Komisji Europejskiej. - Powinien polski rząd to rozważyć. (...) Europejski nakaz aresztowania jest jednym z wielu instrumentów, które mają harmonizować w ramach porządku prawnego działania pomiędzy państwami członkowskimi - tłumaczył sędzia.

- Zasada jest bardzo prosta. Nie można Unii Europejskiej sprowadzać tylko i wyłącznie do tego, aby korzystać z tego, co Unia Europejska oferuje. Trzeba też wykonywać swoje zobowiązania - zaznaczył Rosati.

Pytany, dlaczego Polska jeszcze nie złożyła skargi na Węgry do Komisji Europejskiej, odparł: - W pewnym sensie się dziwię. Rozumiem, że to są zawsze decyzje polityczne, które często też łączą się z pewnymi trudnymi decyzjami na kanwie dyplomatycznej.

Rosati o "smutnym obrazku"

Według Rosatiego decyzja sądu dotycząca wyrażenia zgody na tymczasowe aresztowanie Ziobry stanowi dowód równości wszystkich wobec prawa, ale jednocześnie jest to "smutny obrazek". - Zawsze, kiedy sąd decyduje o zastosowaniu jakiegokolwiek środka, zwłaszcza tymczasowego aresztowania, to jest równoznaczne z tym, że po pierwsze musi uznać, że zachodzi konieczność prawidłowego zabezpieczenia toczącego się postępowania - powiedział.

Gość TVN24 powiedział też, że sąd musiał ocenić, że jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Ziobrę wszystkich lub co najmniej jednego czynu, który zdecydował o użyciu takiego środka zapobiegawczego. Oprócz tego - jak mówił Rosati - "sąd musiał uznać, że obok tej przesłanki ogólnej (...), jest co najmniej jedna z przesłanek szczególnych, czyli obawa ukrycia się, ucieczki, realnego wpływu na bezprawne utrudnianie postępowania".

OGLĄDAJ: Areszt dla Ziobry, co zrobią Węgry? "To jest kwestia pewnej lojalności członków UE"
pc

Areszt dla Ziobry, co zrobią Węgry? "To jest kwestia pewnej lojalności członków UE"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew ZiobroSądPrawo i SprawiedliwośćWęgryEuropejski Nakaz Aresztowania
Czytaj także:
Pennsylvania Station
Lotnisko i dworzec imienia Trumpa? CNN: prezydent przedstawił ofertę
Świat
Korona przed i po kradzieży
Luwr pokazał zdjęcia korony cesarzowej Eugenii zniszczonej przez włamywaczy
Świat
Trwa poszukiwanie domów dla psów ze Schroniska Kocham Psisko (zdjęcie ilustracyjne)
"Pogotowie dla zwierząt nielegalne"? Powiatowy lekarz weterynarii zawiadomił prokuraturę
WARSZAWA
Policja (zdj. ilustracyjne)
Po nagraniu policjanta komendant traci stanowisko. "Syf na posterunku, podłogi uje****"
Olsztyn
Konkret24: Półrocze prezydentury. Ile z obietnic Planu 21 Karol Nawrocki zrealizował
Ile z Planu 21 Karol Nawrocki zrealizował
Zespół autorów
Michał IstelGabriela SieczkowskaZuzanna Karczewska
imageTitle
"Jest pole do poprawy", "odpuściłbym komentarz". Polacy o pierwszych treningach
EUROSPORT
Kołobrzeg. Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną
Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną. Ewakuowano pasażerów
Szczecin
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość Sochana
EUROSPORT
Don Bacon
Republikański kongresmen: czas na nowego ambasadora
Świat
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
"Chodź wolno i ostrożnie"
METEO
imageTitle
Przełożyli pogrzeb, by mógł wystartować. Spełni ostatnie życzenie ojca
EUROSPORT
Teren Fortu Wawrzyszew okala fosa
Planują tunele, działkowcy boją się o wodę. "Ona przesądza o życiu lub śmierci wielu zwierząt"
Dariusz Gałązka
enea logo shutterstock_2139081777
Regulator bierze się za Eneę. Stawką setki milionów
BIZNES
imageTitle
Polka zupełnie odmieniona. "Igrzyska jak moje drugie urodziny"
EUROSPORT
46 min
Agencji ICE w akcji (zdjęcie ilustracyjne)
"To jest technologiczny faszyzm". Jak ICE tropi imigrantów i przeciwników?
Czas przyszły
Donald Trump podczas ogłoszenia otwarcia portalu TrumpRx
Trump uruchomia portal. Amerykanie mają mieć dostęp do tańszych leków
BIZNES
imageTitle
Oni będą walczyć o medale dla Polski. Zobacz skład reprezentacji
EUROSPORT
shutterstock_2250571743
Padła główna wygrana w Lotto Plus
BIZNES
Przejście graniczne z Rosją w Narwi
Na noc zamkną przejścia graniczne. To odpowiedź na działania Rosji
Świat
Ruszają zimowe igrzyska olimpijskie
Podzielone igrzyska. Włosi zaskoczą od samego początku
EUROSPORT
Oblodzenie, gęsta mgła
Niewiele widać i jest bardzo ślisko. Tu obowiązują alarmy IMGW
METEO
Bill i Hillary Clintonowie
"Skończmy z tymi gierkami". Clintonowie chcą jawnie zeznawać w sprawie Epsteina
Świat
imageTitle
Polacy na igrzyskach Mediolan - Cortina 2026. Program startów dzień po dniu
EUROSPORT
Mateusz Domaradzki - komunikat o zaginięciu z akt sądowych
Jakby się okazało, że to wszystko prawda, nie dałabym rady drugi raz
Małgorzata Goślińska
Tom Rose
Amerykańscy kongresmeni: wpis ambasadora potwierdza tezę na temat Trumpa
Polska
Zbigniew Ziobro
"Sąd zrobił robotę". Zarzuty formułowane przez Ziobrę "brzmią nieprawdopodobnie"
Polska
Największa wyspa archipelagu Czagos Diego Garcia
"Zastrzegam sobie prawo". Trump o "militarnym zabezpieczeniu obecności" na wyspie
Świat
Zbigniew Ziobro
Areszt dla Ziobry, ambasador USA o Czarzastym, brytyjski premier przeprasza
To warto wiedzieć
Pojawią się opady marznące
Uważajmy na marznące opady. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
"Najbardziej surrealistyczny rzut karny ostatnich 100 lat"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica