Prokuratura się nie poddaje. Kolejny wniosek w sprawie majątku Ziobry

Sąd dwukrotnie odrzucił wnioski Prokuratury Krajowej o ustanowienie hipoteki przymusowej w księdze wieczystej domu byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry. W obu przypadkach powodem były błędy formalne.

Pierwszy i drugi wniosek PK został skierowany do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej odpowiednio 12 listopada oraz 4 grudnia - potwierdził we wtorek tvn24.pl rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. Dodał, że zdaniem prokuratury oddalenie tych dwóch wniosków było "niezasadne".

PK przesłała do sądu trzecie postanowienie

O tym, że Prokuratura Krajowa skierowała do sądu kolejny wniosek, poinformowała jako pierwsza we wtorek redakcja RMF FM.

Rzecznik PK potwierdził tvn24.pl, że "12 stycznia 2026 r. prokurator Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o zmianie postanowień z dnia 12 listopada oraz 4 grudnia 2025 r. o zabezpieczeniu na mieniu podejrzanego Zbigniewa Z., poprzez m.in. obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości".

"Zmiana polegała na doprecyzowaniu i uszczegółowieniu sposobu zabezpieczenia majątkowego poprzez wyraźne wyodrębnienie hipotek odpowiadających poszczególnym rodzajom zabezpieczanych należności. W postanowieniu jednoznacznie wskazano zakres, kwoty oraz wierzycieli przypisanych do konkretnych hipotek" - przekazał prok. Nowak w korespondencji z tvn24.pl.

Jak wskazał rzecznik PK, w porównaniu do odrzuconych wcześniej przez sąd wniosków w trzecim "rozdzielono hipoteki według wierzycieli i doprecyzowano kwoty". "Nie uległy zmianie zakres i cel zabezpieczenia, podstawa prawna, wysokość ani rodzaj zabezpieczanych należności, zakres majątku objętego zabezpieczeniem ani okoliczności faktyczne sprawy" - zaznaczył.

Prok. Nowak przekazał również, że postanowienie zostało przesłane we wtorek do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.

PK o powodach wydania postanowienia

Prok. Nowak przekazał, że "zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym (grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści) poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku".

Rzecznik przypomniał również, iż "prokurator może z urzędu zabezpieczyć wykonanie tego orzeczenia na mieniu podejrzanego, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia jego wykonanie będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione".

"W niniejszej sprawie obie przesłanki zastosowania zabezpieczenia majątkowego zostały spełnione" - podkreślił.

Jak dodał, "za czyny zarzucane Zbigniewowi Z. można orzec zarówno grzywnę (m.in. na podstawie art. 33 § 2 k.k.), jak i obowiązek naprawienia szkody". Wskazanym w zarzutach, jakie prokuratura chce postawić Ziobrze, skutkiem działania posła PiS "miało być bezpodstawne przyznanie dotacji podmiotom nieuprawnionym na łączną kwotę nie mniejszą niż 143 164 487 zł".

Według PK "zachodzi uzasadniona obawa, że bez przedmiotowego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia o charakterze majątkowym będzie niemożliwe lub istotnie utrudnione". "Obawa ta wynika z wysokiej wartości szkody w zestawieniu z możliwościami finansowymi podejrzanego" - wyjaśnił rzecznik PK.

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Na początku listopada Sejm uchylił Ziobrze immunitet i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Decyzja była skutkiem przekazanego pod koniec października przez prokuraturę wniosku o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów. Chodzi o podejrzenie ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Według prokuratury Ziobro działał w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie, a robił to wspólnie m.in. ze swoimi zastępcami Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem.

W minionym tygodniu media informowały o przyznaniu przez Węgry azylu politycznego dwójce obywateli Polski. O sprawie poinformował jako pierwszy portal śledczy VSquare, nie podając jednak nazwisk.

Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech. W poniedziałek jeden z jego obrońców - mec. Bartosz Lewandowski - poinformował, że były szef MS otrzymał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech. Z kolei Ziobro poinformował, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony Patrycji Koteckiej.

