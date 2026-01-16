Prokurator krajowy o działaniach obrońców Ziobry: miały za zadanie jedno

Korneluk o sprawie Zbigniewa Ziobry: obrona dysponuje pełnym materiałem dowodowym Źródło: TVN24

Sąd w czwartek kolejny raz odroczył posiedzenie aresztowe w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Następne jest zaplanowane na 5 lutego. Prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. W poniedziałek Ziobro potwierdził, że otrzymał azyl od węgierskiego rządu.

"Obrona zmierza do całkowitego opóźnienia rozpoznania"

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk komentował tą sprawę w piątkowym "Jeden na jeden" w TVN24. - Z relacji, którą otrzymał od pana prokuratora Piotra Woźniaka, który uczestniczył w posiedzeniu, jednoznacznie wynika, że obrona (...) Zbigniewa Ziobry złożyła cały pakiet wniosków formalnych, które miały za zadanie jedno: nie dopuścić do merytorycznego rozpoznania sprawy - powiedział.

Odniósł się też do argumentów obrońców posła PiS, według których, nie dysponują oni wszystkimi dowodami. - Sąd jednoznacznie i kategorycznie wypowiedział się, że obrońcy dysponują pełnym materiałem dowodowym i nie ma konieczności jego uzupełnienia - podkreślał Korneluk.

Prowadząca program Agata Adamek pytała, czy jego zdaniem obrońcy Ziobry "grają czysto". - Powiem w ten sposób - obrona zmierza do całkowitego opóźnienia rozpoznania merytorycznego - ocenił prokurator krajowy.

- Dzisiaj chyba nikt w Polsce nie ma wątpliwości, że Zbigniew Ziobro ukrywa się i robi wszystko, co jest możliwe aby nie odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości za przestępstwa, które mu polski prokurator zarzuca - dodał.

Korneluk: PK funkcjonuje prawidłowo

Ziobro, po uzyskaniu azylu politycznego przekonywał, że nie uciekł z kraju. Prowadząca program Agata Adamek przypomniała słowa posła PiS, kiedy w RMF FM mówił: - Działanie kryminalne w stosunku do mnie wymierzone zostało mi za granicą, więc ja nie wróciłem, tak jak wielu nie wróciło w czasie stanu wojennego.

Adamek wskazywała też, że Ziobro nazywał też Korneluka "bandytą".

- Wystarczy sięgnąć po ostatnie dwa miesiące, nawet miesiąc i przeanalizować stwierdzenia pana Ziobry w kontekście tego, co już dzisiaj wiemy. Ta jego wiarygodność, przepraszam za ten kolokwializm, jest zerowa - odparł prokurator krajowy.

Odniósł się też do zarzutów Ziobry, że dwa lata temu rzekomo doszło do "kryminalnego przejęcia Prokuratury Krajowej". - Od dwóch lat to prokurator generalny odzyskał sterowalność nad Prokuraturą Krajową - ocenił Korneluk. - Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że Prokuratura Krajowa funkcjonuje prawidłowo, a prokurator krajowy został powołany w sposób właściwy - dodał.

Był również pytany o niedawne spotkanie Karola Nawrockiego z Dariuszem Barskim, który to zdaniem prezydenta, jest prokuratorem krajowym, a nie Korneluk.

- Pan prezydent nie jest prawnikiem. Nie jest to także dla mnie autorytet prawny - mówił gość TVN24, podkreślając, że Nawrocki spotkał się z prokuratorem w stanie spoczynku. - Jest szereg orzeczeń, zresztą ostatnio Sąd Okręgowy w Warszawie wydał także orzeczenie stwierdzające jednoznacznie, że prokurator Barski nie był prokuratorem krajowym - zaznaczył.

