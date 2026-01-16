Logo strona główna
Polska

Prokurator krajowy o działaniach obrońców Ziobry: miały za zadanie jedno

Dariusz Korneluk
Korneluk o sprawie Zbigniewa Ziobry: obrona dysponuje pełnym materiałem dowodowym
Źródło: TVN24
Dzisiaj chyba nikt w Polsce nie ma wątpliwości, że Zbigniew Ziobro ukrywa się i robi wszystko, co jest możliwe, aby nie odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości - mówił w "Jeden na jeden" prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Komentował też działania obrońców posła PiS.

Sąd w czwartek kolejny raz odroczył posiedzenie aresztowe w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Następne jest zaplanowane na 5 lutego. Prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. W poniedziałek Ziobro potwierdził, że otrzymał azyl od węgierskiego rządu.

"Obrona zmierza do całkowitego opóźnienia rozpoznania"

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk komentował tą sprawę w piątkowym "Jeden na jeden" w TVN24. - Z relacji, którą otrzymał od pana prokuratora Piotra Woźniaka, który uczestniczył w posiedzeniu, jednoznacznie wynika, że obrona (...) Zbigniewa Ziobry złożyła cały pakiet wniosków formalnych, które miały za zadanie jedno: nie dopuścić do merytorycznego rozpoznania sprawy - powiedział.

"To spotkanie komentuje się samo"

"To spotkanie komentuje się samo"

Prokurator krajowy o żonie Ziobry. "Z niemałym zdziwieniem usłyszałem..."

Prokurator krajowy o żonie Ziobry. "Z niemałym zdziwieniem usłyszałem..."

Odniósł się też do argumentów obrońców posła PiS, według których, nie dysponują oni wszystkimi dowodami. - Sąd jednoznacznie i kategorycznie wypowiedział się, że obrońcy dysponują pełnym materiałem dowodowym i nie ma konieczności jego uzupełnienia - podkreślał Korneluk.

Prowadząca program Agata Adamek pytała, czy jego zdaniem obrońcy Ziobry "grają czysto". - Powiem w ten sposób - obrona zmierza do całkowitego opóźnienia rozpoznania merytorycznego - ocenił prokurator krajowy.

- Dzisiaj chyba nikt w Polsce nie ma wątpliwości, że Zbigniew Ziobro ukrywa się i robi wszystko, co jest możliwe aby nie odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości za przestępstwa, które mu polski prokurator zarzuca - dodał.

Korneluk: PK funkcjonuje prawidłowo

Ziobro, po uzyskaniu azylu politycznego przekonywał, że nie uciekł z kraju. Prowadząca program Agata Adamek przypomniała słowa posła PiS, kiedy w RMF FM mówił: - Działanie kryminalne w stosunku do mnie wymierzone zostało mi za granicą, więc ja nie wróciłem, tak jak wielu nie wróciło w czasie stanu wojennego.

Adamek wskazywała też, że Ziobro nazywał też Korneluka "bandytą".

- Wystarczy sięgnąć po ostatnie dwa miesiące, nawet miesiąc i przeanalizować stwierdzenia pana Ziobry w kontekście tego, co już dzisiaj wiemy. Ta jego wiarygodność, przepraszam za ten kolokwializm, jest zerowa - odparł prokurator krajowy.

Dariusz Korneluk: prokuratura funkcjonuje prawidłowo
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24

Odniósł się też do zarzutów Ziobry, że dwa lata temu rzekomo doszło do "kryminalnego przejęcia Prokuratury Krajowej". - Od dwóch lat to prokurator generalny odzyskał sterowalność nad Prokuraturą Krajową - ocenił Korneluk. - Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że Prokuratura Krajowa funkcjonuje prawidłowo, a prokurator krajowy został powołany w sposób właściwy - dodał.

Był również pytany o niedawne spotkanie Karola Nawrockiego z Dariuszem Barskim, który to zdaniem prezydenta, jest prokuratorem krajowym, a nie Korneluk.

- Pan prezydent nie jest prawnikiem. Nie jest to także dla mnie autorytet prawny - mówił gość TVN24, podkreślając, że Nawrocki spotkał się z prokuratorem w stanie spoczynku. - Jest szereg orzeczeń, zresztą ostatnio Sąd Okręgowy w Warszawie wydał także orzeczenie stwierdzające jednoznacznie, że prokurator Barski nie był prokuratorem krajowym - zaznaczył.

Dariusz Korneluk

Prokurator krajowy: działania obrońców Ziobry mają tylko jedno zadanie

Dariusz Korneluk
Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: TVN24

Dariusz KornelukProkuraturaprawoZbigniew ZiobroProkuratura KrajowaPrawo i SprawiedliwośćKarol NawrockiSąd
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica