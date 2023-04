Profesor Łętowska o sprawie Ziobry: ostentacyjna gotowość zajęcia się sprawą jest nadmiarowa

To jest rzeczywiście wielki dramat rodziny, tyle tylko, że zaciekłe dochodzenie sprawiedliwości w sytuacji, kiedy syn ofiary pełni jednocześnie funkcję ministra i prokuratora generalnego, to jest główny problem - oceniła w "Jeden na jeden" profesor Ewa Łętowska, odnosząc się do działań państwa w sprawie śmierci ojca ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której gorliwość, staranność, ostentacyjna gotowość zajęcia się sprawą jest nadmiarowa - dodała.

Reporterka "Czarno na białym" TVN24 Marta Gordziewicz w reportażach "Operacja Ziobry" oraz "Państwo Ziobry" pokazała działania śledczych w związku ze śmiercią (w 2006 roku) ojca obecnego ministra sprawiedliwości. Sprawa była dwa razy umarzana przez niezależną od Zbigniewa Ziobry prokuraturę. Gdy PiS przejął władzę, zaangażowały się w nią zarówno nadzorowana już przez Ziobrę prokuratura, jak i kierowane przez niego Ministerstwo Sprawiedliwości.

Profesor Łętowska: ostentacyjna gotowość zajęcia się sprawą jest nadmiarowa

Do sprawy w "Jeden na jeden" odniosła się profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich. - To jest rzeczywiście wielki dramat rodziny (…), tyle tylko, że sytuacja takiego bardzo zaciekłego dochodzenia sprawiedliwości w sytuacji, kiedy syn ofiary pełni jednocześnie funkcję ministra i prokuratora generalnego, to jest główny problem - oceniła.

- Mamy w Kodeksie postępowania administracyjnego, którego się tu oczywiście nie stosuje, przepis, który mówi o tym, co się dzieje wtedy, kiedy jest podejrzenie, że osoba, która ma rozstrzygać administracyjnie jako organ jakąś kwestię, jest uwikłana w tę sytuację - zaznaczyła profesor, podkreślając jednak, że do sytuacji takich, jak w przypadku ministra Ziobry, "my nie mamy stosownych przepisów". - Tutaj już gra rolę trochę przyzwoitość, trochę zwyczaj - dodała.

Profesor zaznaczyła, że "każda administracja, każda władza ma pewne właściwości dotyczące psychologii podwładnych ministra". - Ja nawet nie kwestionuję, że prokuratura może nie dostać od ministra impulsu, żeby we właściwy sposób się zachować, ale ona sama usłużnie będzie coś robiła - mówiła Łętowska.

- Jeżeli przychodzi szary człowiek i powiada: "doznałem ogromnej krzywdy, wobec tego dochodźcie prawidłowo", na to prokuratura mówi, że wszystko jest w porządku. A my mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której gorliwość, staranność, ostentacyjna gotowość zajęcia się sprawą jest nadmiarowa - wskazała.

