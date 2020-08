Ciche umorzenie głośnego śledztwa

Prokuratura po cichu umorzyła śledztwo dotyczące serii przestępstw, których miał się dopuszczać Zbigniew Maj, były komendant główny policji. Przez ponad pięć lat trzech prokuratorów przesłuchało ponad pięciuset świadków, by sprawę zamknąć stwierdzeniem "brak cech przestępstwa".

Zarzuty Kamińskiego

24.02. | Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Sprawa odwołania szefa KGP insp. Zbigniewa Maja pokazuje, że minister nie radzi sobie z nadzorem nad policją, co grozi obniżeniem bezpieczeństwa - uważają posłowie PO.

Setki świadków, podsłuchy i trzech prokuratorów

- Funkcjonariusze CBA podejrzewali, że kradł pieniądze z funduszu operacyjnego, przekazywał informacje z toczących się śledztw m.in. politykom, że wykorzystywał swoje funkcje w policji do wykorzystywania podwładnych kobiet – tak opisywali materiały śledztwa dziennikarzom tvn24.pl już przed czterema laty rozmówcy z prokuratury.

Prywatna zemsta i polityka?

Sam Maj od początku zaprzeczał, by popełnił jakiekolwiek przestępstwa. W rozmowach z dziennikarzami wskazywał, że sprawę przeciwko niemu rozpoczął agent CBA, który jako były mąż jego siostry miał prywatne powody do zemsty.

Ostatecznie prokuratorzy z Łodzi umorzyli pięcioletnie śledztwo, zawarte w ponad stu tomach, pod koniec grudnia ubiegłego roku. Jak poinformował jako pierwszy portal OKO.press, słuszność ich decyzji kontrolowali jeszcze nadzorcy z Prokuratury Krajowej. Ostatecznie całą sprawę umorzono we wszystkich wątkach "z braku cech przestępstwa".

Donos na Wojtunika

Zbigniew Maj ma nadal jednak od trzech lat status podejrzanego. W maju 2018 roku do jego domu w Kaliszu weszli uzbrojeni w długą broń agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak później relacjonował Maj, kierujący na miejscu czynnościami wiceszef gdańskiej delegatury CBA miał mu przedstawić propozycję: jeśli obciąży jednego z ministrów w rządach PO, będzie potraktowany łagodniej.

Maj: moje zatrzymanie to teatr jednego reżysera, Zbigniewa Ziobry

Maj: moje zatrzymanie to teatr jednego reżysera, Zbigniewa Ziobry 21.05 | Były Komendant Główny Policji twierdzi, że jego zatrzymanie było częścią precyzyjnie wyreżyserowanego spektaklu, za którym stoi minister sprawiedliwości. tvn24

- Jeśli pomogę i wskażę pewne osoby, które miałem zasugerowane, to ciężar gatunkowy tego, co się dzieje, będzie lżejszy – tak relacjonował sam Maj w programie TVN24 "Jeden na Jeden".

Propozycja miała dotyczyć obciążenia zeznaniami Pawła Wojtunika, który kierował CBA od 2009 roku do końca 2015 roku. To, że taką ofertę otrzymał, Maj później potwierdził, składając zeznania w prokuraturze pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Po zakończeniu przeszukań, Maj został przewieziony do Rzeszowa, a prokurator przedstawiła mu zarzuty dotyczące popełnienia dziesięciu przestępstw. Były one efektem podsłuchiwania rozmów, które prowadził jako szef policji między grudniem 2015 a lutym 2016. Przestępstwa miały polegać na udzielaniu dziennikarzom informacji z prowadzonych postępowań karnych oraz na temat planowanych dopiero czynności, co według prokuratury utrudniało śledztwa.