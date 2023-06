"Rzeczpospolita": Trybunał Konstytucyjny powinien umorzyć wniosek w sprawie Mariusza Kamińskiego cztery lata temu

"Rzeczpospolita": TK umarzał sprawy z wniosków marszałków Sejmu i posłów, którym wygasła kadencja

Jeden z prawników, którego cytuje "Rzeczpospolita" powiedział, że "dziwi się, że do dziś ani Rzecznik Praw Obywatelskich , który przystąpił do tego postępowania, ani opozycja nie złożyli wniosku o umorzenie".

Kamiński i Wąsik ułaskawieni przed prawomocnym wyrokiem

Zanim Sąd Okręgowy w Warszawie zbadał ich apelacje, w listopadzie 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił wszystkich czterech nieprawomocnie skazanych. W marcu 2016 roku sąd okręgowy uchylił wyrok sądu rejonowego i wobec aktu łaski prezydenta prawomocnie umorzył sprawę. Od tego orzeczenia SO kasacje do SN złożyli oskarżyciele posiłkowi.

Sprawa kasacji w Sądzie Najwyższym i wniosku w TK

Skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w czerwcu 2017 roku przez ówczesnego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego sprawa sporu kompetencyjnego dotyczy tego, jaki charakter ma opisana w konstytucji kompetencja prezydenta do stosowania prawa łaski i czy SN może dokonywać jej wiążącej interpretacji.

Jednak na przełomie lutego i marca 2023 roku poinformowano, że Sąd Najwyższy podjął to postępowanie kasacyjne z urzędu. "Brak orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego blokuje Sądowi Najwyższemu realizację jego konstytucyjnych obowiązków z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a stronom blokuje realizację konstytucyjnego prawa do sądu. Odnosi się to nie tylko do oskarżycieli posiłkowych, który wnieśli kasacje, ale i do oskarżonych, których te kasacje dotyczą" - cytowano w "GW" uzasadnienie tego postanowienia.