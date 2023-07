Prokuratura prosi o pomoc USA i Wielką Brytanię. Chodzi o Tymoteusza Szydłę

Polska prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie internetowych wpisów na temat Tymoteusza Szydły, syna byłej premier Beaty Szydło, zwróciła się z prośbą o pomoc do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii - podała Wirtualna Polska. Portal zwrócił też uwagę, że w sprawy o zniesławienie zwykle prokuratura angażuje się tylko, kiedy istnieje "interes społeczny". Na pytanie, jaki był on w tym przypadku, nie odpowiedziała.

Polska prokuratura prosi o pomoc USA i Wielką Brytanię

"Wystąpiono do władz USA o uzyskanie od Facebook Inc., w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, danych umożliwiających identyfikację użytkownika profilu. Ponadto ustalono dwóch potencjalnych świadków, którzy zamieszkują na stałe na terytorium Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym wystąpiono do władz sądowych Zjednoczonego Królestwa o przesłuchanie obojga świadków" - przekazał Wirtualnej Polsce prok. Szymon Banna z biura prasowego warszawskiej prokuratury okręgowej.

Prokuratura mówi o zniesławieniu. "Tego typu sprawa kosztuje"

"Zarówno zniesławienie, jak i znieważenie są przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że poszkodowany sam wchodzi w rolę prokuratora, zbiera materiał dowodowy i oskarża przed sądem osobę, która go pomówiła lub zniesławiła. Prokuratura może się zaangażować w taką sprawę tylko w szczególnych przypadkach, gdy istnieje ku temu interes społeczny" - podało WP.

Sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", komentował dla WP sprawę tak: "Nawet gdy ktoś zniesławia sędziego, w związku z wykonywaniem przez niego czynności urzędowych, prokuratura bardzo często odmawia prowadzenia sprawy. Wtedy funkcjonariusz publiczny musi sam bronić swojego dobrego imienia. Prokuratura powinna wyjaśnić, jaki interes publiczny przemawia za prowadzeniem sprawy dotyczącej osoby prywatnej. Pamiętajmy, że każda tego typu sprawa kosztuje - to koszty korespondencji, tłumaczeń. My wszyscy płacimy za to, by jedna konkretna osoba mogła kogoś ścigać".