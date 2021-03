Marszałek Grodzki zrzeknie się immunitetu? "Każdy przyzwoity człowiek wie, czemu ma służyć ten wniosek"

Jeżeli partia rządząca, która od półtora roku urządza na mnie polowanie, chce tym sposobem odzyskać większość w Senacie, to ja na to mówię: nie - oświadczył we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki. To reakcja na wniosek szczecińskiej prokuratury o uchylenie mu immunitetu. - Wydaje mi się, że marszałek powinien sam zrzec się immunitetu, żeby stanąć przed zarzutami, które się pojawiły w prokuraturze. Jeżeli one są niesłuszne, to je odeprzeć - powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie chce uchylenia immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu i skierowała w tej sprawie wniosek do Senatu. Prokuratura - jak poinformowano w poniedziałek - zamierza postawić mu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w okresie, kiedy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej.

- We wskazanych latach od pacjentów lub członków ich rodzin przyjął korzyści majątkowe w kwotach od 1500 do 7000 złotych w zamian za osobiste przeprowadzenie zabiegów operacyjnych, przyśpieszenie tych zabiegów lub zapewnienie dobrej opieki lekarskiej - przekazała Ewa Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Grodzki: podstępne zastraszanie

Do sprawy odniósł się we wtorek na konferencji prasowej w Senacie marszałek Tomasz Grodzki. Odpowiadając na pytania, podkreślił, że kwestie uchylenia immunitetu podlegają w obu izbach parlamentu odpowiednim regulacjom, a marszałek jest z tych procedur wyłączony. - To idzie swoim trybem - zaznaczył. Zapytany wprost, czy zrzeknie się immunitetu, odparł, że wniosek w tej sprawie będzie podlegał procedurze senackiej.

- Próbowano mnie na początku przekupić, potem próbowano nam podbierać senatorów, teraz przyjęto taktykę podstępnego zastraszania – powiedział.

Dodał, że Senat jest nadzieją na powrót praworządności w Polsce. – Dlatego, jeżeli partia rządząca, która od półtora roku urządza na mnie polowanie, chce tym sposobem odzyskać większość w Senacie, to ja na to mówię: nie - oświadczył.

Budka: prokuratura używana dla celów politycznych

Szef PO Borys Budka powiedział, że ten "atak" na marszałka Grodzkiego "jest nieprzypadkowy".

- Opcja rządząca próbuje odwrócić uwagę od swoich oligarchów, od ludzi, którym ta prokuratura pomogła uniknąć odpowiedzialności karnej. Kompromitujące materiały, które ukazują się każdego dnia, pokazują, jak prokuratura zaangażowana była w proces polityczny - dodał.

- Dzisiaj ten atak wobec profesora Grodzkiego tylko potwierdza, że polska prokuratura używana jest wyłącznie dla celów politycznych. Nie przesłonią tej wielkiej afery PiS-owskiego oligarchy - podkreślał.

Budka wyraził przekonanie, że "każdy przyzwoity człowiek wie doskonale, czemu ma służyć ten wniosek".

- Jestem również przekonany, że każdy przyzwoity człowiek będzie stał po stronie marszałka Grodzkiego, a nie prokuratury Zbigniewa Ziobry - dodał.

"To jest po prostu obrzydliwe"

- CBA zabrało ze szpitala, w który marszałek był dyrektorem, dokumenty pacjentów i słyszałam, jakimi drogami próbowano od tych pacjentów wyciągać różne informacje – powiedziała TVN24 wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica).

- Powiem to jednym słowem: to jest po prostu obrzydliwe, ale przyzwyczaiłam się, że w polskiej polityce takie obrzydliwości stają się standardem. Bo obrzydliwa jest nagonka na marszałka Senatu i oczywiście teraz próba przykrycia pana (Daniela-red.) Obajtka kwestią marszałka Senatu i na to pewnie też było zamówienie, żeby to właśnie teraz zrobiono - dodała.

Morawska-Stanecka o "obrzydliwej nagonce na marszałka Senatu" TVN24

Senator PiS: powinien zrzec się immunitetu

Senator PiS Marek Martynowski powiedział TVN24 w Sejmie, że prezes Orlenu Daniel Obajtek "zgłosił wniosek do CBA, żeby jeszcze raz prześwietlić jego majątek i tak samo powinien zachować się marszałek Grodzki - zrzec się immunitetu i pójść do sądu bronić swojego prawa".

Terlecki: taka sytuacja wymaga specjalnej postawy

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił we wtorek rano w Programie Trzecim Polskiego Radia, że "taka sytuacja wymaga specjalnej postawy". - Wydaje mi się, że marszałek powinien sam zrzec się immunitetu, żeby stanąć przed zarzutami, które się pojawiły w prokuraturze. Jeżeli one są niesłuszne, to je odeprzeć - oświadczył.

Zaznaczył, że słyszy jednak zapowiedzi, że klub KO będzie głosować przeciw uchyleniu immunitetu. Dodał, że to pewne oznacza, że marszałek nie zamierza sam zrzec się immunitetu, co jest - jak mówił - "sytuacją bardzo niepokojąca i taką niedobrą z różnych powodów".

- Te zarzuty pojawiały się już dawno, właściwie od początku sprawowania funkcji przez marszałka Senatu i nie zostały nigdy w sposób przekonywujący odparte - mówił.

Terlecki: mam nadzieję, że zwycięży rozsądek

Terlecki pytany o słowa szefa PO Borysa Budki, który uznał, że to polityczny atak na Grodzkiego, odparł: "Taki jest scenariusz opozycji".

- Kiedy pojawia się zarzut wobec któregoś z ich polityków, to natychmiast linia obrony jest podobna: to jest zarzut polityczny, próba odwrócenia uwagi. To jest, można powiedzieć, kpina z wymiaru sprawiedliwości. Tak nie powinni postępować politycy - oświadczył.

- Mam nadzieję, że w Senacie zwycięży jednak rozsądek, uczciwość i ten wniosek (o uchylenie immunitetu) zostanie przegłosowany – dodał szef klubu PiS.

Autor:js/kab

Źródło: TVN24, PAP