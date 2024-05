Korneluk o sprawie Szmydta: czekamy na decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania

Pytany, jakie są szanse na to, żeby Szmydt wrócił do Polski, odpowiedział, że "mamy świadomość relacji polsko-białoruskich, mamy świadomość panującego reżimu tam, bliskich relacji z Rosją".

Korneluk: Szmydt rozpoznał 1100 spraw

- Będziemy wyjaśniali, jakiego rodzaju były to postępowania, to są specyficzne postępowania. To rozpoznawanie odwołań na decyzje szefa ABW odnośnie odmowy dostępu do informacji niejawnych - powiedział.