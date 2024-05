Sprawa Szmydta. Kwiatkowski: widziałem paniczny strach w neo-KRS

- Widziałem paniczny strach, gdy chcieliśmy się dowiedzieć prawdy - przekazał senator KO i członek Krajowej Rady Sądownictwa Krzysztof Kwiatkowski, mówiąc o roli, jak stwierdził "kluczowej", Tomasza Szmydta w pracach KRS za czasów rządów PiS. - Szmydt to zdrajca, którego tolerował przez lata PiS - stwierdził wicepremier Krzysztof Gawkowski (Lewica). Według Piotra Polaka (PiS) "Szmydt zrobił, co zrobił, zrobił haniebną rzecz".

- Dzisiaj wszystkie te działania miały miejsce i ja powiem uczciwie: osobiście widziałem tam paniczny strach przy tym, gdy chcieliśmy się dowiedzieć prawdy, czym się zajmował, z kim utrzymywał relacje, jaką informację i jaką wiedzę zdobył w Krajowej Radzie Sądownictwa pan Tomasz Szmydt, czyli zdrajca i jak wszystko na to wskazuje, ruski i białoruski agent - dodał.

Gawkowski: Szmydt to zdrajca, którego tolerował przez lata PiS

Wicepremier i szef Ministerstwa Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) ocenił w rozmowie z reporterem TVN24, że "Szmydt to zdrajca, którego tolerował przez lata PiS a służby pod okiem pana (Mariusza) Kamińskiego nie doprowadziły do jego wykrycia".

Gawkowski: Szmydt to zdrajca, którego tolerował przez lata PiS

Gawkowski: Szmydt to zdrajca, którego tolerował przez lata PiS TVN24

Polak: rząd Donalda Tuska od pół roku odpowiada za polskie służby

Poseł PiS Piotr Polak pytany był, czy nie szokują go doniesienia o Szmydcie. - Mnie szokuje brak działań pana premiera Donalda Tuska w stosunku do protestujących rolników. Nie chce się spotkać, nie chce rozmawiać o problemach polskiego rolnictwa i wsi. To jest bardzo szokujące - powiedział.