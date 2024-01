Sprawa śmierci ojca Ziobry. "GW": państwo zapłaci ponad 200 tysięcy złotych za kolejną opinię szwajcarskich biegłych 

Początkowo śledztwo w sprawie było dwa razy umarzane przez prokuraturę. Potem rodzina zmarłego skierowała do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko lekarzom. Sąd pierwszej instancji ich uniewinnił, ale prokuratura odwołała się od tego wyroku. Od kilku lat toczy się postępowanie przed sądem odwoławczym. Po tym, jak w 2015 roku władzę w kraju przejął PiS, zaangażowano niemal cały aparat ścigania: krakowski wydział do spraw przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej i Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Do procesu oficjalnie też przystąpiła prokuratura.