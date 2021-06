Wpłynął milion złotych poręczenia za Sławomira Nowaka. Prokurator nie sporządził protokołu przyjęcia

Prokuratura poinformowała o wpłynięciu miliona złotych poręczenia majątkowego od Sławomira Nowaka. Jak przekazano, prokurator nie sporządził protokołu przyjęcia z uwagi na złożony sprzeciw. Tego samego dnia Sąd Apelacyjny w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania orzeczenia z 2 czerwca tego roku, w którym sąd zdecydował, że podejrzany o korupcję Nowak powinien wrócić do aresztu śledczego.

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza, że środki wpłynęły na konto prokuratury - przekazała prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie i dodała, że przelew "wstrzymał natychmiastową wykonalność postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2021 roku w zakresie możliwości wpłaty poręczenia majątkowego do czasu jego uprawomocnienia".

Skrzyniarz podkreśliła, że postanowienie to nie jest prawomocne, ponieważ prokurator zaskarżył wyżej wymienione orzeczenie m.in. w zakresie zastrzeżenia warunkowej zmiany tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w przypadku wpłacenia kwoty miliona złotych oraz wstrzymania wykonania orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu.

- Dodać należy, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w przypadku uwzględniania zażalenia prokuratora, środki te zostaną zwrócone. W przypadku nieuwzględniania zażalenia prokuratora na to postanowienie, prokurator sporządzi protokół przyjęcia poręczenia majątkowego - dodała Skrzyniarz.

Decyzja sądu w sprawie Sławomira Nowaka

W czwartek sędzia Ewa Jeton z Sądu Apelacyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym rozpoznawała z kolei wniosek obrony Sławomira Nowaka, w którym mecenas Joanna Broniszewska domagała się, by sąd wstrzymał wykonanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Sławomira Nowaka do czasu uprawomocnienia się tej decyzji lub do czasu wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie miliona złotych, która miała być alternatywą dla aresztu i zabezpieczeniem prawidłowego toku śledztwa.