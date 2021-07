Prokuratura: środki wpłacone przez córkę Nowaka pochodzą z zakazanego źródła

Pełnomocnik córki Nowaka: pieniądze pochodzą z pożyczek

Pieniądze w kwocie miliona złotych wpłaciła w połowie czerwca na konto prokuratury córka Sławomira Nowaka, Natalia. Jej pełnomocnik, mecenas Wojciech Glanc wyjaśniał, że pieniądze te pochodzą z pożyczek od rodziny podejrzanego i jego przyjaciół, do każdej pożyczki sporządzono umowę i będzie od niej odprowadzony podatek. Mec. Glanc miał przekazać dokumentację także Prokuraturze Okręgowej w Warszawie po tym, jak oskarżyciel zgłosił się do wpłacającej z takim zapytaniem.

Spór w kwestii poręczenia majątkowego

2 czerwca sprawę rozpoznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sędzia Dorota Radlińska zdecydowała uwzględnić zażalenie prokuratora i zastosować tymczasowy areszt wobec Nowaka, zaznaczając jednak, że będzie on mógł opuścić go wpłacając milion złotych kaucji. Sąd zdecydował, że wykonalność postanowienia zawieszona zostanie do 19 czerwca. Radlińska argumentowała to m.in. tym, że Nowak stosuje się do nałożonego na niego dozoru policji. Pieniądze wpłynęły na konto Prokuratury Okręgowej w Warszawie 16 czerwca. Wpłaciła je Natalia Nowak, jednak prokurator nie sporządził protokołu przyjęcia tej kwoty, bo w międzyczasie do sądu złożył zażalenie na decyzję z 2 czerwca.