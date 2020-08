Obrońca Sławomira Nowaka: jeżeli obserwuje się figuranta, to też osoby, z którymi się spotyka

Jeżeli jest prowadzony podsłuch telefoniczny, to dokonuje się również kontroli ludzi, którzy z podsłuchiwanym rozmawiają. Obserwując członka kampanii wyborczej pana Rafała Trzaskowskiego, to wiedza była zbierana również o pozostałych członkach biura czy biorących udział w kampanii - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 mecenas Antoni Kania-Sieniawski, obrońca Sławomira Nowaka.

"Warunki ma znośne"

Pełnomocnik Nowaka odniósł się także do komentarza wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, który stwierdził, że skoro sąd podtrzymał decyzję o utrzymaniu aresztu dla byłego ministra transportu, to świadczy o tym, że materiał dowodowy "jest bardzo mocny". - Może bym nie stawiał tego zero-jedynkowo, bo stwierdzenie, że materiał dowodowy jest bardzo mocny, stawia pana Nowaka w świetle takim, jakby był winien. O areszcie decydują zupełnie inne przesłanki niż to, czy jego wina została udowodniona. Więc stawianie takiej tezy na początku postępowania przygotowawczego, po zastosowaniu aresztu, że materiał jest bardzo mocny, jest zbyt pochopne. Ja bym się z tym wstrzymał do wyroku czy do zakończenia postępowania karnego. Wtedy będzie można mówić, czy materiał był mocny, czy nie - mówił pełnomocnik Nowaka.