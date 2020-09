Kolejne zatrzymania w sprawie Sławomira Nowaka

Jak poinformowało CBA, zatrzymani po zakończeniu przeszukań zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Dotyczą one łapownictwa czynnego - są podejrzewani o wręczanie Nowakowi korzyści majątkowych w wysokości kilkuset tysięcy złotych w zamian za pomoc w kwestiach związanych z objęciem przez nich intratnych stanowisk.

Sławomir Nowak zatrzymany

Sławomir Nowak został zatrzymany przez CBA 20 lipca w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Wraz z nim zatrzymano w Polsce dwie osoby: byłego dowódcę jednostki Grom Dariusza Z. oraz biznesmena Jacka P. Zarzuty, jakie postawiła Nowakowi prokuratura, dotyczą okresu od października 2016 roku do września 2019 roku, kiedy był szefem ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor.

Sąd zdecydował o aresztowaniu Nowaka i P. na trzy miesiące. W stosunku do Dariusza Z. podjęto decyzję o warunkowym aresztowaniu.

Sam Nowak zapewnia o swojej niewinności. - To ustawka. Doskonale o tym wiecie – mówił do dziennikarzy, gdy był prowadzony do sądu.