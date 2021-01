Sławomir Nowak usłyszał więcej zarzutów. Kolejne osoby w rękach CBA

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie przedstawiła w czwartek po południu kolejne zarzuty korupcyjne byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi. Dotyczą one przestępstw popełnionych w czasie, gdy Nowak był szefem Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy (Ukrawtodor). Prokuratura zawnioskowała także do sądu o przedłużenie aresztu Nowakowi - ustaliła Polska Agencja Prasowa. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy kolejne osoby podejrzewane w śledztwie, które również w czwartek mają usłyszeć zarzuty.

- Czynności procesowe z udziałem Sławomira N. zostały zakończone. Usłyszał on dodatkowe zarzuty obejmujące przestępstwa o charakterze korupcyjnym, jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności procesowych pozostałych zatrzymanych osób, prokuratura nie podaje szczegółowych informacji co do treści zarzutów oraz stanowiska podejrzanego - powiedziała PAP prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka warszawskiej prokuratury okręgowej.

Zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych stawiane Nowakowi dotyczą przestępstw popełnionych w czasie, gdy był on szefem Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy Ukrawtodor. Jak ustaliła PAP, prokuratura okręgowa skierowała do sądu wniosek o przedłużenie aresztu wobec Nowaka. Posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 13 stycznia.

Trzy kolejne osoby mają usłyszeć zarzuty

11 czynów korupcyjnych

Były minister transportu został zatrzymany w lipcu 2020 r. w Trójmieście i od tamtej pory przebywa w areszcie śledczym, w którym, decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie, pozostać ma co najmniej do końca stycznia.

Zabezpieczone środki

We wrześniu Centralne Biuro Antykorupcyjne podało, że zabezpieczyło środki pochodzące z przestępstw korupcyjnych popełnionych przez Sławomira Nowaka - 4,163 miliona złotych, 536 400 euro i 30 000 dolarów. Zabezpieczono także dwa mieszkania, których szacunkowa wartość wynosi około 2 milionów złotych i samochód marki Land Rover. Jak ustaliła PAP, żadne z mieszkań, ani samochód nie należało formalnie do Nowaka, ich właścicielem miał być Jacek P. i to on wskazał służbom miejsce ich przechowywania. Środki pieniężne, które miały należeć do Nowaka, znaleziono w skrytkach kuchennych, w jednym z mieszkań Jacka P.