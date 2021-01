Kolejne osoby zatrzymane w sprawie Nowaka

Były minister transportu zostanie w czwartek około godziny 13 doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator Jan Drelewski prowadzący przeciwko niemu śledztwo ma uzupełnić mu zarzuty o kolejne czyny korupcyjne. Sławomir Nowak zostanie na to przesłuchanie doprowadzony z aresztu śledczego, w którym przebywa od lipca ubiegłego roku.

Trzy kolejne osoby mają usłyszeć zarzuty

11 czynów korupcyjnych

Były minister transportu został zatrzymany w lipcu 2020 r. w Trójmieście i od tamtej pory przebywa w areszcie śledczym, w którym decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie, pozostać ma co najmniej do końca stycznia.

Zabezpieczone środki

We wrześniu Centralne Biuro Antykorupcyjne podało, że zabezpieczyło środki pochodzące z przestępstw korupcyjnych popełnionych przez Sławomira Nowaka - 4,163 miliona złotych, 536 400 euro i 30 000 dolarów. Zabezpieczono także dwa mieszkania, których szacunkowa wartość wynosi około 2 milionów złotych i samochód marki Land Rover. Jak ustaliła PAP, żadne z mieszkań, ani samochód, nie należało formalnie do Nowaka, ich właścicielem miał być Jacek P. i to on wskazał służbom miejsce ich przechowywania. Środki pieniężne, które miały należeć do Nowaka, znaleziono w skrytkach kuchennych, w jednym z mieszkań Jacka P.