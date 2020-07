Leszczyna o zatrzymaniu Nowaka: nie mamy podstaw, żeby mieć zaufanie do panów Kamińskiego i Wąsika

Fakt, że to zatrzymanie Sławomira Nowaka nastąpiło po wyborach i trzy lata przed następnymi sprawia, że trudno mieć mniejsze wątpliwości wobec tego, co dzieje się w tym procesie - powiedział w "Faktach po Faktach" szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber. - Mamy prawo zadawać pytania - komentowała sprawę zatrzymania byłego ministra posłanka KO Izabela Leszczyna.

"Z wynikami wyborów trzeba się pogodzić, z porażką też"

Poproszony o komentarz do wątpliwości wyrażanych przez Borysa Budkę, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber powiedział, że "najlepszym wyjaśnieniem jest to, które opublikował szef MSWiA [Mariusz Kamiński] , a o którym mówi Centralne Biuro Antykorupcyjne, że te działania miały miejsce do czasu, kiedy pan Sławomir Nowak pozostawał w pracy na Ukrainie".

- Wydaje mi się, że z wynikami wyborów demokratycznych trzeba się pogodzić, z porażką też. Nie szukać drugiego dna - komentował. Jak dodał, "fakt, że to zatrzymanie następuje po wyborach i trzy lata przed następnymi to trudno mieć mniejsze wątpliwości co do tego, co się dzieje w tym procesie".