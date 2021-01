Sprawa Sławomira Nowaka. Były szef "przykrywkowców" nie trafi do aresztu

Sąd nie uwzględnił wniosku o areszt dla byłego szefa policyjnych "przykrywkowców", który według prokuratury miał brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej Sławomira Nowaka. - Sąd nie zastosował żadnych sankcji, uznał, że prokuratura nie przedstawiła żadnych dowodów - mówi nam Janusz Kaczmarek, obrońca Grzegorza W. Drugi z podejrzanych, Łukasz Z., również nie trafi do aresztu.

Przed 21 sąd podjął decyzję w sprawie drugiego z podejrzanych, Łukasza Z. On również nie trafi do aresztu. Ma wpłacić 60 tys. zł kaucji.

Policjant z "przykrywek"

Grzegorz W. w przeszłości był szefem zarządu operacji specjalnych Centralnego Biura Śledczego. To komórka, w której pracują funkcjonariusze mający za zadanie przenikać do świata przestępczego, korzystając z przybranych tożsamości, tzw. przykrywkowcy.

Co więcej, brał udział również w tworzeniu i szkoleniach dla powstającej w latach 2006-2007 takiej samej komórki w największej polskiej służbie specjalnej, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Były minister transportu Sławomir Nowak w trakcie doprowadzania do Prokuratury Okręgowej w Warszawie PAP/Piotr Nowak

Mój klient nie przyznaje się do żadnego z zarzucanych mu czynów. To normalna umowa, za którą stała wykonana praca

Doradca premier i syn ministra

I tutaj również łapówka - jak to oceniają śledczy - dla Sławomira Nowaka miała być przekazana w postaci faktury, którą tym razem uregulowała firma Pawła G.

Mała korona

Według naszych informacji zatrzymanie tych trzech osób i nowe zarzuty dla Sławomira Nowaka to efekt współpracy podejrzanego Jacka P. z organami ścigania. Składa on szerokie wyjaśnienia, starając się o status "małego świadka koronnego", zgodnie z brzmieniem artykułu 60 Kodeksu karnego. W "nagrodę" za swoją postawę już po około trzech miesiącach odzyskał wolność. Stało się to dzięki decyzji prokuratora prowadzącego śledztwo, który zdecydował o uchyleniu aresztu.