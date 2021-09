Prokuratura nie wpuściła adwokatki Nowaka na przesłuchanie byłego ministra sportu

Prokurator zignorował prośbę obrony Sławomira Nowaka o udział w przesłuchaniu byłego ministra sportu - dowiedział się tvn24.pl. To kolejny przypadek, gdy prokuratura w głośnych śledztwach nie dopuszcza adwokatów do czynności dowodowych.

Mecenas Joanna Broniszewska, obrończyni podejrzanego o przestępstwa korupcyjne Sławomira Nowaka, pojawiła się w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie we wtorek, około godziny 10 rano. Na wejście do prokuratora czekał już wezwany przez śledczego świadek - były minister sportu.

Pracownicy ochrony wpisali do księgi wejść i wyjść obydwa nazwiska, świadka i adwokatki. Dla nich to rutynowe zachowanie, każdego dnia w gmachu prokuratury pojawiają się adwokaci, którzy biorą udział w przesłuchaniach świadków.

Decyzja o zignorowaniu

Procedura karna daje obrońcom podejrzanych (a także pełnomocnikom pokrzywdzonych) prawo do udziału w niektórych czynnościach śledztwa, jeśli o to wnoszą.

Strony, a obrońcę lub pełnomocnika, gdy są już w sprawie ustanowieni, należy na żądanie dopuścić do udziału w innych czynnościach śledztwa.

- Prokurator podjął za to decyzję o zignorowaniu mojej obecności. W swojej praktyce pierwszy raz spotkałam się z takim postępowaniem prokuratora. Jakby się mnie przestraszył - mówi mecenas Broniszewska.

Poprosiliśmy o wyjaśnienie sytuacji rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Informuję, że wiedzę o terminie przesłuchania świadka posiadał jedynie świadek oraz prokurator prowadzący czynności. Do obrońcy nie było kierowane zawiadomienie [o czynności przesłuchania - red.] albowiem przed wyznaczeniem terminu nie składano wniosku o dopuszczenie do zaplanowanej czynności. Wniosek, który obrońca złożył w dniu czynności, prokurator otrzymał już po przeprowadzeniu przesłuchania - przekazała nam prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Przepisy nie wskazują, z jakim wyprzedzeniem obrońca powinien złożyć wniosek. Nie wspominają również o formie, w jakiej ma to być zrobione, czy poprzez pismo, mailem, czy przez telefon.

Prawo zobowiązuje jedynie prokuratora do wydania na piśmie decyzji, jeśli jest ona odmowna.

Wypadek premier Szydło

To kolejny przypadek, gdy w głośnych sprawach prokuratorzy utrudniają obrońcom właśnie w ten sposób udział w czynnościach dowodowych. Tak było m.in. w postępowaniu dotyczącym wypadku limuzyny Biura Ochrony Rządu (poprzednika Służby Ochrony Państwa), która przewoziła ówczesną premier Beatę Szydło.

Przypomnijmy, że podejrzanym o spowodowanie wypadku, do którego doszło 10 lutego 2017 roku, był 21-letni kierowca fiata seicento. Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie nie poinformowali jego obrońcy o przesłuchaniu samej premier Beaty Szydło, następnie o przesłuchaniu kolejnych dziewięciu świadków, w tym oficera Biura Ochrony Rządu.

- O przesłuchaniu tej grupy świadków dowiedziałem się dopiero z komunikatu na stronie prokuratury, choć ma ona obowiązek, by zawiadomić strony - mówił wówczas dziennikarzom OKO.press mecenas Władysław Pociej.

Do wypadku Beaty Szydło doszło w Oświęcimiu

Do wypadku Beaty Szydło doszło w Oświęcimiu Oświęcim112

Sprawa Roberta Lewandowskiego

W pewnym momencie doszło do ich spotkania w warszawskiej restauracji Baczyński, której przebieg nagrał piłkarz Bayernu. Następnie złożył on zawiadomienie do prokuratury, został przesłuchany podczas zgromadzenia kadry, a trzynaście dni później śledczy przedstawili zarzuty karne Kucharskiemu.