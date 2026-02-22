Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Ślady na duszy", czyli "kompletna aberracja na rozumie"

Robert Janczewski
Łukasz Frątczak o zadośćuczynieniu dla Roberta Janczewskiego: nikt mu już tych lat nie odda
Źródło: TVN24
Nikt mu już tych lat życia nie odda. Żadne pieniądze mu tego nie zwrócą - podkreślił w TVN24 Łukasz Frątczak, autor reportażu "Ślady na duszy". Dziennikarz mówił o sprawie ubiegającego się o zadośćuczynienie za lata aresztu Roberta Janczewskiego, który był niesłusznie oskarżony w sprawie zabójstwa i oskórowania studentki w latach dziewięćdziesiątych. Reportaż obejrzysz w TVN24+.

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach rozpoczął się proces o zadośćuczynienie dla Roberta Janczewskiego, niesłusznie oskarżonego w tak zwanej sprawie skóry, która dotyczyła zabójstwa i zbezczeszczenia zwłok 23-letniej studentki Katarzyny K, której części ciała wyłowiono z Wisły w 1999 roku.

Janczewski spędził ponad siedem lat w areszcie, we wrześniu 2022 roku usłyszał wyrok dożywocia. Dopiero dwa lata później Sąd Apelacyjny w Krakowie go uniewinnił. Teraz mężczyzna domaga się blisko 22,7 miliona złotych zadośćuczynienia od Skarbu Państwa.

Siedem lat niesłusznego aresztu i "odzieranie z godności". Rekordowy wniosek o miliony
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siedem lat niesłusznego aresztu i "odzieranie z godności". Rekordowy wniosek o miliony

Łukasz Frątczak

"Ślady na duszy". Frątczak: kompletna aberracja na rozumie

Sprawę komentował w niedzielę dziennikarz "Czarno na białym" Łukasz Frątczakm autor reportażu "Ślady na duszy", opowiadającego o tym, jak wyglądało śledztwo dotyczące Janczewskiego.

Reportaż magazynu "Czarno na Białym" - "Ślady na duszy" - obejrzysz w TVN24+

Jak tłumaczył tytułowe "ślady na duszy" dotyczą zaakceptowanej przez sąd teorii wyjaśniającej, dlaczego to Janczewski miał dokonać zbrodni na Katarzynie K.

- To jest, mówiąc w skrócie, taka umiejętność, jeżeli nie ma żadnych śladów kryminalistycznych, DNA, odcisków palców i tak dalej, to jest osoba w Polsce, która twierdzi, że ona potrafi spojrzeć na człowieka, prześwietlić go i ona dostrzega "ślady na duszy" - mówił Frątczak. Przykładami takich "śladów" miało być chociażby zająknięcie, czy powiedzenie w jakimś momencie nieprawdy.

Robert Janczewski na sali Sądu Okręgowego w Katowicach
Robert Janczewski na sali Sądu Okręgowego w Katowicach
Źródło: PAP/Jarek Praszkiewicz

- Ocenianie nas i snucie teorii o tym, że ktoś mógłby dokonać jakiejś zbrodni jest jakąś kompletną aberracją na rozumie - ocenił dziennikarz.

Frątczak opowiedział dalej o tragedii, jaką w związku ze śledztwem przeżywała rodzina Janczewskiego, między innymi jego matka. - Pamiętam jak z nią rozmawiałem. Byłem pierwszym dziennikarzem, który z nią porozmawiał i zajęło mi to naprawdę długo, żeby ją przekonać, żeby otworzyła drzwi - wspominał. - Ona żyła z tym piętnem matki potwora (...) wśród sąsiadów, wśród wszystkich osób na Kazimierzu - kontynuował.

Lata permanentnej inwigilacji. "Jego życie polskie państwo złamało"

Autor reportażu przyznał również, że nie wyobraża sobie, żeby Janczewski nie dostał zadośćuczynienia. Podkreślił, że nie chodzi jedynie o "siedem lat koszmaru" w areszcie. - Nie zapominajmy, że to było dwadzieścia kilka lat śledztwa. On był na celowniku śledczych od 21 marca 2000 roku do 2024 roku - zaznaczył, tłumacząc, że śledztwo trwało do 2017 roku, a w jego trakcie Janczewski był zatrzymywany, przesłuchiwany oraz podsłuchiwany przez służby.

Robert Janczewski na sali Sądu Okręgowego w Katowicach
Robert Janczewski na sali Sądu Okręgowego w Katowicach
Źródło: PAP/Jarek Praszkiewicz

- Naliczyłem w aktach tej sprawy 17 różnych teczek podsłuchowych. Każdy podsłuch na kilka miesięcy dla niego i osób z jego otoczenia. Łącznie, jak policzyłem, to było co najmniej cztery i pół roku permanentnej inwigilacji - mówił Frątczak. -  Koszmar, jaki przeszedł ten człowiek, jest nie do wypowiedzenia - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Robert Janczewski na sali Sądu Okręgowego w Katowicach
Siedem lat spędził w areszcie, został uniewinniony. Poruszające słowa matki
Katowice
Robert Janczewski
"Takiej sprawy jeszcze nie widziałem. To było kuriozum"
Kraków
Robert Janczewski
Uniewinniony w sprawie "Skóry" walczy o zadośćuczynienie. Pierwsza decyzja sądu
Kraków

Jak mówił, gdy śledztwo w sprawie Roberta się zaczynało, miał on 35 lat i plany na przyszłość. - On wiedział, co chce robić, on szukał miłości, a teraz ma sześćdziesiąt kilka i jego życie jest bezpowrotnie złamane - powiedział.

- Nikt mu już tych lat życia nie odda. Żadne pieniądze mu tego nie zwrócą. Jego życie polskie państwo złamało - ocenił dziennikarz.

OGLĄDAJ: Makabryczna zbrodnia i zaskakujący wyrok. Kulisy procesu o zabójstwo krakowskiej studentki
pc

Makabryczna zbrodnia i zaskakujący wyrok. Kulisy procesu o zabójstwo krakowskiej studentki

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jarek Praszkiewicz/PAP

Udostępnij:
Tagi:
MorderstwoSprawy sądowe w PolsceProkuratura
Czytaj także:
Marius Borg Hoiby
Sprawa syna księżnej podkopie monarchię? "To nie będzie już kryzys wizerunkowy, a kryzys systemu"
imageTitle
Zabroniono jej treningów, musiała uruchomić zbiórkę. Sukces Ruckiej-Michałek smakuje wyjątkowo
EUROSPORT
Nałożył skarpetki i klapki właściciela domu
Wyważył drzwi, zjadł kiełbasę, włożył skarpetki właściciela domu i zasnął. Obudziła go policja
Lublin
Żółwie wróciły na wyspę
Wróciły tam po prawie 200 latach. "Ogromne osiągnięcie"
METEO
imageTitle
"Dzieci musiały być bez mamy i rodziny". Rewelacyjna Polka rozkleiła się na antenie
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Hołownia "jako pierwszy zdezerterował". "Zostawił nas, kiedy zaczęliśmy szorować po dnie"
Polska
Książę Andrzej
Sprawa księcia Andrzeja. Parlament przyjrzy się roli wysłanników handlowych
BIZNES
imageTitle
Zgubiła telefon w trakcie skoku. Wypadł jej z kieszeni
EUROSPORT
Szymon Rakowski pracuje jako kontroler od 13 lat
Jest kontrolerem antydopingowym na igrzyskach. Zdradził nam kulisy swojej pracy
Filip Czekała
polska unia europejska flaga flagi - wjarek shutterstock_2369506547
"Korki od szampana by strzelały w Moskwie przez wiele nocy"
Maciej Michałek
imageTitle
Nie żyje "Olbrzym z Rzeszowa". Był legendą polskich zapasów
EUROSPORT
imageTitle
Kapitalny występ Polki na królewskim dystansie
EUROSPORT
Wybierał odkurzaczem popiół z kominka (zdjęcie ilustracyjne)
Wybierał odkurzaczem popiół z kominka, nie skończyło się to dobrze
Lublin
Most Śląsko-Dąbrowski
Będzie nowa iluminacja mostu. W puli kilka scenariuszy
WARSZAWA
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Idzie ciepło, jakiego dawno Polska nie widziała
METEO
Wybuchy we Lwowie
Eksplozje we Lwowie. "Zamach na funkcjonariuszy"
Odpowie za sześć włamań
Pięć domów i plebania. Zatrzymali podejrzanego o serię włamań
Lublin
imageTitle
Upadki na morderczym dystansie. "Nikt temu nie jest w stanie zaradzić"
EUROSPORT
Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II
"Przerwa w dopływie helu". Kluczowa misja NASA i wielki znak zapytania
METEO
Rafineria w Wołgogradzie
Pół miliona baryłek wyparowało. Rosja produkuje mniej ropy
BIZNES
Reportaż "Kompania Kurta"
Walczy w "strefie śmierci". "Każde szkolenie jest niewystarczające"
Stacja Dworzec Wileński
Pijany "oparł się o koniec składu metra" i spadł na tory
WARSZAWA
imageTitle
Gwiazdy łyżwiarstwa podbiły serca widzów. Najlepsze pokazy gali mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Tomasiak i "cała plejada gwiazd". Kiedy mistrzostwa Polski w skokach narciarskich?
EUROSPORT
zakupy koszyk sklep shutterstock_1551021659
Tego Polacy nie kupują w przypadku problemów finansowych
BIZNES
imageTitle
Popełnił wielki błąd w meczu o medal. Wyżył się na słupku
EUROSPORT
Idzie ocieplenie
Rewolucyjna zmiana. "Czeka nas zupełnie inna pogoda"
METEO
Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku
Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku
WARSZAWA
19-letni kierowca potrącił pieszego
Śmiertelne potrącenie pieszego. "19-letni kierowca był trzeźwy"
Lublin
Protesty w Iranie
"Krzyczcie o swoje prawa". Wrze na uniwersytetach

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica