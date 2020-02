Postępowanie prokuratury w sprawie "ewentualnego przekroczenia uprawnień" przez sędziów z Olsztyna

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi postępowania sprawdzające związane z ewentualnym przekroczeniem uprawnień przez sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie - poinformowała Prokuratura Krajowa. To właśnie w tym sądzie orzeka na stałe sędzia Paweł Juszczyszyn. Śledczy chcą między innymi informacji o okresie jego delegacji do tamtejszego sądu okręgowego i podróży do Warszawy.

We wtorek nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 procent. To właśnie ten sędzia, w ramach jednej z rozpatrywanych spraw w czasie swojej delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, zwrócił się w listopadzie do Kancelarii Sejmu o dostęp do list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Pismo z Prokuratury Krajowej w sprawie Pawła Juszczyszyna

Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski przekazał w środę, że we wtorek do Sądu Okręgowego "wpłynęło pismo z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej". Jest w nim prośba o informacje "o okresie delegacji Juszczyszyna w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, o aktualny status wskazanego sędziego wobec spraw przydzielonych w okresie delegowania do wymienionego sądu".

Juszczyszyn był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w olsztyńskim sądzie okręgowym na okres od 1 września 2019 roku do 29 lutego 2020 roku. Jednak jego delegacja została w trybie natychmiastowym przerwana 25 listopada decyzją ministerstwa sprawiedliwości. W Sądzie Okręgowym w Olsztynie miał jednak dokończyć przydzielone mu sprawy.

Prokuratura chce informacji o podróży służbowej Juszczyszyna do Warszawy

Jak dodał Dąbrowski-Żegalski, prokuratura prosi również o uwierzytelnione kopie wszelkich dokumentów dotyczących podróży służbowej sędziego Juszczyszyna do Warszawy. Chodzi o jego podróż z 21 stycznia, kiedy to Juszczyszyn przyjechał do Sejmu, aby osobiście obejrzeć listy poparcia członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jednak jego delegacja do stolicy została rano tamtego dnia wycofana przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka nowej KRS Macieja Nawackiego, który specjalnie w tym celu przerwał urlop. W rezultacie Juszczyszynowi nie pokazano żadnych dokumentów.

Prokuratura chce także informacji o okresie delegacji Pawła Juszczyszyna do Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz "aktualnego statusu wskazanego sędziego wobec spraw przydzielonych w okresie delegowania do wymienionego sądu". Prokurator zwrócił się również o wypożyczenie na trzy dni akt wspomnianej sprawy. - W związku z tym przewodniczący wydziału IX cywilnego wziął te akta i w tej chwili przygotowuje odpowiedź dla Prokuratury Krajowej - przekazał Dąbrowski-Żegalski.

Postępowanie prokuratury w sprawie "ewentualnego przekroczenia uprawnień"

Z pytaniem o szczegóły sprawy TVN24 zwrócił się do Prokuratury Krajowej. "Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi postępowania sprawdzające związane z ewentualnym przekroczeniem uprawnień przez sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie" - napisało w odpowiedzi Biuro Prasowe Prokuratury Krajowej.

Juszczyszyn: nie mam faktycznej możliwości orzekania

Po wtorkowej decyzji Izby Dyscyplinarnej w sprawie Juszczyszyna prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki podpisał zarządzenie, w wyniku którego sędziemu Juszczyszynowi zostają odebrane sprawy, dostęp do sądowego systemu informatycznego i dostęp do pomieszczeń sądu - z wyjątkiem jego pokoju.

W środę około godziny 10 sędzia Juszczyszyn pojawił się przed olsztyńskim sądem rejonowym. - Jestem gotowy do orzekania - oświadczył dziennikarzom. - Jestem sędzią, Izba Dyscyplinarna nie jest sądem - dodał i wszedł do budynku. Potem jednak rzecznik SO poinformował, że "w dniu dzisiejszym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w IX wydziale karnym zostało zdjęte siedem spraw z wokandy z uwagi na nagłą chorobę jednego z sędziów".

Sam sędzia Juszczyszyn odniósł się do przekazanej przez rzecznika informacji o odwołaniu zaplanowanej na środę rozprawy. Jak mówił, Izba Dyscyplinarna SN "nie jest sądem, co stwierdził z mocą zasady prawnej Sąd Najwyższy". - Dlatego dziś w Sądzie Okręgowym w Olsztynie byłem gotowy do podjęcia czynności orzeczniczych i zamierzałem przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej, w którym jestem sędzią sprawozdawcą. Sprawa ta jednak została zdjęta z wokandy z uwagi na nagłą chorobę przewodniczącej składu sędziowskiego - mówił.

- W tej sytuacji dziś nie mam faktycznej możliwości orzekania. Pozostaję jednak gotowy do wykonywania swoich obowiązków służbowych, zwłaszcza do tego, co jest istotą służby sędziowskiej, to jest orzekania w imieniu Rzeczypospolitej w sprawach obywateli - oświadczył Juszczyszyn.

