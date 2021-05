"Kłamstwo i donos". Sędzia Radzik zapowiada "środki prawne" wobec pełnomocnika sędziego Juszczyszyna

"Kłamstwo i donos w jednym – czyli pismo prawnika do europejskiej komisarz" – napisał na Twitterze sędzia Przemysław Radzik, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Odniósł się do listu, jaki we wtorek skierował do wiceszefowej Komisji Europejskiej Very Jourovej Michał Romanowski, pełnomocnik sędziów Pawła Juszczyszyna i Igora Tulei. Radzik zapowiedział, że "skorzysta z przysługujących mu środków prawnych".