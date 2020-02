Radzik: sędzia Juszczyszyn może narazić się na kolejne zarzuty

Pełnomocnicy sędziego Juszczyszyna jeszcze przed podjęciem decyzji Izby Dyscyplinarnej poinformowali, że sędzia - bez względu na treść uchwały - będzie przychodzić do pracy. Przemysław Radzik, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, komentując tę zapowiedź, ocenił, że jeżeli to zrobi, "narazi się na odpowiedzialność dyscyplinarną i kolejne zarzuty".

- Jeżeli wbrew zawieszeniu (sędzia Paweł Juszczyszyn -red.) będzie przychodził do pracy, to będzie kwalifikowało się na delikt dyscyplinarny - powiedział sędzia Radzik. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów stwierdził, że w zachowaniu sędziego Juszczyszyna oburza go najbardziej to, że "jego działanie godzi w normalnych obywateli, w strony postępowania, daje zły przykład innym sędziom".