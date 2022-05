Za co odsunięto od orzekania sędziego Igora Tuleyę? Europoseł PiS: za zupełnie absurdalny wyrok

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez polski rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Rzeczniczka Komisji Europejskiej, Veerle Nuyts przekazała 11 maja, że polski KPO musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.

"Sędzia Tuleya został odsunięty za zupełnie absurdalny wyrok"

Dopytywany, za co więc odsunięto Igora Tuleyę od orzekania, Złotowski przyznał, że "pan sędzia Tuleya został odsunięty za zupełnie absurdalny wyrok". - Takie przypadki się zdarzają również w innych krajach, na przykład w Niemczech sędzia został nie tylko odsunięty, ale nawet aresztowany - mówił. Proszony o doprecyzowanie tego przypadku, europoseł PiS odparł jedynie, że był to "wyrok, który był ewidentnie sprzeczny z prawem".

- Tak samo polski rząd, jak i każdy obywatel, ma prawo oceniać wyroki sądów w Polsce. To nie jest tak, że o wyrokach sądów się nie dyskutuje. Wręcz przeciwnie. Jest to władza publiczna i o jej postanowieniach oczywiście wolno dyskutować, co wcale nie oznacza, że jeżeli wyrok zapadł, to można go nie wykonywać. Nie, wręcz przeciwnie, uważamy, że trzeba go wykonać. Chyba że wyrok jest rażąco sprzeczny z prawem. Wtedy ten wyrok jest oceniany przez Izbę Dyscyplinarną, czyli przez innych sędziów - powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości.