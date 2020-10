Wnioski o jawność oddalone. Obrońca sędzi Morawiec: to nie ma nic wspólnego z rzetelnym procesem

Mamy do czynienia z postępowaniem o charakterze inkwizycyjnym. To nie ma nic wspólnego z rzetelnym procesem - powiedział Radosław Baszuk obrońca sędzi Beaty Morawiec. Izba Dyscyplinarna, nieuznawana przez Sąd Najwyższy, zajmuje się w poniedziałek wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu sędzi Beacie Morawiec. Przed Sądem Najwyższym w Warszawie zebrał się wiec poparcia dla sędzi. Podobny wiec zebrał się również przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego od godziny 11 w poniedziałek rozpatruje na niejawnym posiedzeniu wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu krakowskiej sędzi Beaty Morawiec. Sprawę rozpoznaje sędzia Adam Tomczyński.

Przed godziną 13 trzech obrońców sędzi Morawiec poinformowało, że sąd zarządził kilkudziesięciominutową przerwę w posiedzeniu w celu rozpatrzenia wniosku obrony o wyłączenie sędziego. Wcześniej sędzia Tomczyński oddalił wszystkie wnioski formalne złożone przez obrońców "zmierzające do zapewnienia jawności postępowania".

Jak powiedział dziennikarzom adwokat Baszuk, "to nie sędzia Morawiec ma się czego wstydzić". - To nie ona żąda tajności postępowania. Przeciwnie, zrobiliśmy dzisiaj wszystko, co jest w naszej mocy, by to postępowanie miało charakter transparentny (...). Tak się jednak nie stało - zaznaczył prawnik.

- Mamy do czynienia z postępowaniem o charakterze inkwizycyjnym. To nie ma nic wspólnego z rzetelnym procesem - dodał mecenas Baszuk.

Wniosek o uchylenie immunitetu

Wniosek o uchylenie immunitetu sędzi krakowskiego sądu okręgowego Beacie Morawiec skierowała do Sądu Najwyższego w połowie września Prokuratura Krajowa. Zarzuty, jakie chce jej postawić, dotyczą korupcji i nadużycia uprawnień. Sędzi może grozić nawet 10 lat więzienia. Według śledczych siedem lat temu Morawiec miała zobowiązać się do napisania opracowania dla sądu apelacyjnego. Zdaniem prokuratury dostała za to pieniądze, ale tekstu nigdy nie oddała.

Beata Morawiec odpiera te zarzuty. W rozmowie z Polską Agencją Prasową zwróciła uwagę, że w podobnej sytuacji jest wielu innych sędziów w Polsce. - Stawia się zarzuty z wnioskami o uchylenie immunitetu sędziom, w ogóle z nimi nie rozmawiając, nie przesłuchując ich nawet w charakterze świadka - podkreśliła.

Termin rozpoznania wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu wyznaczono na poniedziałek 12 października. Sędzia Morawiec nie stawiła się na rozprawie, co wcześniej zapowiadała. "Wynika to z mojego głębokiego przekonania co do charakteru organu prowadzącego postępowanie, który nie spełnia wymogów 'sądu' w rozumieniu prawa krajowego i europejskiego" - wyjaśniła. "W tym czasie, zgodnie z wcześniejszymi zarządzeniami, będę w Sądzie Okręgowym w Krakowie wykonywała na rozprawach moje obowiązki, dając obywatelom możliwość realizacji prawa do niezależnego i bezstronnego sądu, którego sama jestem pozbawiona" - napisała sędzia. Dodała, że w Sądzie Najwyższym jej dobrego imienia bronić będą jej pełnomocnicy. "Jestem przekonana, że uczciwość i prawda zwyciężą" - podsumowała Morawiec.

Sędzia Beata Morawiec podczas demonstracji poparcia dla niej przed Siedzibą Sądu Okręgowego w Krakowie PAP/Łukasz Gągulski

Wiece poparcia w Warszawie i Krakowie

Przed Sądem Najwyższym w Warszawie, gdzie Izba Dyscyplinarna zajmuje się tą sprawą, zebrali się ludzie wyrażający poparcie dla sędzi. Jedna z protestujących kobiet stwierdziła, że państwo, aby "zniszczyć przeciwnika politycznego, próbuje ubrać go w rzekome przestępstwo pospolite". Dodała, że są to metody "znane reżimom". Osoby wyrażające poparcie przyszły również przed budynek Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

- Beata Morawiec jest sędzią odważnym, jest przewodniczącą stowarzyszenia sędziowskiego, w sposób otwarty krytykuje tak zwaną reformę sprawiedliwości i wygrała proces z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą - mówiła o powodach wniosku prokuratury w sprawie Morawiec.

Wiec poparcia dla sędzi Morawiec w Krakowie TVN24

Sędzia Dominik Czeszkiewicz, który zasiada w zarządzie stowarzyszenia sędziów "Themis", przypomniał o sprawie sędzi z Suwałk z 2006 roku. - Przy podobnej nagonce medialnej, przy oszczerczych zarzutach i po pięciu miesiącach aresztu pani sędzia została w 2010 roku uniewinniona, za co zapłacił podatnik olbrzymie pieniądze. Dzisiaj mamy ten sam schemat działania - powiedział. - Znam panią sędzię Beatę Morawiec i mogę poręczyć za nią, że nie dość, że jest bardzo dobrym i uczciwym sędzią, to jest też bardzo dobrym człowiekiem - dodał.

Cała rozmowa z sędzią Beatą Morawiec TVN24

- Taka to jest metoda. Najpierw obrzucamy błotem na podstawie jakichś pomówień, na podstawie jakichś plotek, a potem zastanawiamy się, czy nam coś z tego wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale te zniszczone ludzkie życia, zniszczone kariery pozostają - mówił Dariusz Mazur, rzecznik stowarzyszenia "Themis". - To jest wszystko robione po to, żeby osiągnąć określony cel. Po pierwsze, żeby zniszczyć człowieka, który jest jednym z liderów obrony niezależności polskiego sądownictwa i rządów prawa w Polsce. Po drugie jest to robione po to, żeby poprzez zniszczenie tego człowieka zohydzić całe środowisko sędziowskie społeczeństwu i w ten sposób zrobić takie przygotowania artyleryjskie dla dalszej pseudoreformy wymiaru sprawiedliwości - wyjaśniał.

Dodał, że żaden z organów, który jest zaangażowany w postępowanie dotyczące uchylenia immunitetu sędziowskiego w tej chwili, "nie jest organem, który mógłby się pochwalić choćby namiastką jakiejś niezależności". - Takich czasów niestety dożyliśmy, że można kogoś opluć błotem, sponiewierać, po to, żeby politycy mogli iść dalej z tym, co chcą robić z polskim sądownictwem - stwierdził Mazur.

Wiec poparcia dla sędzi Morawiec odbywa się w poniedziałek również w Krakowie. Tam przemawiał między innymi sędzia Waldemar Żurek, również członek zarządu stowarzyszenia "Themis".

Manifestacja poparcia dla sędzi Beaty Morawiec przed Sądem Najwyższym w Warszawie PAP/Radek Pietruszka

Wątpliwości wokół Izby Dyscyplinarnej

Wątpliwości wobec Izby Dyscyplinarnej wyraża znaczna część środowiska prawniczego, nie tylko w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na początku kwietnia zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Na początku października przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zaapelowali do Komisji Europejskiej o "podjęcie niezwłocznie adekwatnych działań" w związku z niewykonywaniem przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia.

Autor:mart, kab

Źródło: TVN24, PAP