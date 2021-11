Prokuratura: Roman Giertych od prawie roku nie stawia się na przesłuchania. Zostaną podjęte czynności

"Podejrzany Roman G. nie stawił się na wyznaczone na 28 października i 4 listopada 2021 roku terminy przesłuchania w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie, a zaistniałe okoliczności wskazują, że niestawiennictwo ma charakter intencjonalny. Dysponując podstawą do przypuszczenia, że prokuratura zamierza zmienić i uzupełnić zarzuty, Roman G. unika stawiennictwa od prawie roku. Jednocześnie dostrzec należy, że jest aktywny w życiu publicznym i w mediach społecznościowych. Małżonka Romana G. oraz jego współpracownicy deklarują, że nie wiedzą, gdzie aktualnie przebywa" - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Karol Blajerski.

Rzecznik prokuratury: nie powiodły się próby doręczenia wezwań

"W związku z pozostawieniem awizo w skrzynce pocztowej domu we Włoszech, do miejscowej Sekcji Policji Sądowej Karabinierów zgłosiła się w kwietniu małżonka Romana G. Oświadczyła, że jej mąż mieszka w Polsce. Nie podała przy tym miejsca zamieszkania Romana G. na terytorium RP" – przekazał rzecznik.

Dodał, że podobne oświadczenia składają pracownicy kancelarii prawnej Giertycha. Twierdzą, że nie wiedzą, kiedy adwokat pojawi się w kancelarii. "Próbę doręczenia kolejnego wezwania – na 28 października i 4 listopada – podjął w kancelarii Romana G. pracownik prokuratury. Pracownica sekretariatu kancelarii po kontakcie z pracodawcą, oświadczyła, że nie jest upoważniona do pokwitowania odbioru skierowanego do niego wezwania. W tej sytuacji wezwanie pozostawiono w sekretariacie kancelarii, z prośbą o przekazanie wezwania Romanowi G. natomiast czynność udokumentowano notatką" – poinformował Blajerski.

Sąd: zatrzymanie Giertycha nielegalne i niezasadne

Jak przekazał wówczas TVN24 rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu Aleksander Brzozowski, sąd uznał, że czyny, które były zarzucane adwokatowi i innym współzatrzymanym "w ogóle nie należały do kompetencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego".

Giertych trafił do szpitala

Roman Giertych trafił do warszawskiego szpitala po tym, jak zasłabł w trakcie przeszukiwania jego domu przez funkcjonariuszy CBA. Obrońcy Giertycha poinformowali wówczas, że w czasie prowadzonych z ich klientem czynności prokuratorskich w warszawskim szpitalu, ze względu na stan zdrowia nie było możliwości porozumienia się z adwokatem, przez co nie doszło do skutecznego ogłoszenia mu zarzutów.