Giertych: mamy do czynienia z szeregiem przestępstw, prokuratura nielegalnie zleciła CBA działania wobec mnie

Podsłuchiwanie, zbieranie dowodów, przesłuchiwanie świadków, zatrzymanie, przeszukania u mnie w domu czy w kancelarii były prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które nie miało uprawnień do prowadzenia tej sprawy - ocenił Roman Giertych. To komentarz adwokata do decyzji poznańskiego sądu w jego sprawie. Według sądu zatrzymanie, doprowadzenie i przeszukanie Romana Giertycha było "niezasadne i nielegalne".