Polska Kara dla Porzucka? Wiceprezes PiS komentuje Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Bocheński o sprawie Porzucka: jeżeli ta sprawa będzie badana, to odpowiednie ciała partyjne będą się nią zajmowały Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP

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Kilka dni temu media obiegła informacja, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek nie mógł o własnych siłach wysiąść z samolotu na lotnisku Chopina w Warszawie. Według świadka, na którego powołał się "Fakt", był pod wpływem alkoholu. Porzucek w wymianie wiadomości z tvn24.pl tłumaczył się "problemem ortopedycznym". Dopiero po opublikowaniu zdjęć przesłanych na Kontakt 24 zamieścił wpis, w którym przyznał się do spożycia alkoholu. Na X napisał, że "połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w jego chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością".

Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku Źródło zdjęcia: Kontakt24

Sprawę swojego partyjnego kolegi komentował wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. - Zawsze lepiej stanąć w prawdzie i w ogóle lepiej, żeby takie sytuacje się nie zdarzały - powiedział.

Czy PiS rozważa ukaranie Porzucka? - Pan poseł przeprosił, a jeżeli ta sprawa będzie badana, to odpowiednie ciała partyjne będą się nią zajmowały - odparł Bocheński. Jak zaznaczył, "ja w nich nie jestem, ale myślę, że to należy już oddać tym gremiom".

Pytany, czy temat ten poruszany był podczas wtorkowego posiedzenia komitetu partyjnego PiS, Bocheński odparł: "Nie, nie podejmowaliśmy tej sprawy".

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