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Sprawa posła PiS Marcina Porzucka. Jak weryfikowaliśmy nadesłane zdjęcia

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Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Sieczkowska: przystąpiliśmy do analizy tego zdjęcia, czy nie ma tu błędów typowych dla sztucznej inteligencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
Przystąpiliśmy przede wszystkim do analizy tego zdjęcia pod kątem, czy nie ma tu błędów typowych dla sztucznej inteligencji - powiedziała dziennikarka Konkret24 Gabriela Sieczkowska, opisując proces weryfikacji autentyczności zdjęć posła PiS Marcina Porzucka na lotnisku Chopina.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek nie mógł o własnych siłach wysiąść z samolotu na lotnisku Chopina w Warszawie. Według świadka, na którego powołał się "Fakt", był pod wpływem alkoholu. Porzucek w wymianie wiadomości z tvn24.pl tłumaczył się "problemem ortopedycznym". Dopiero po opublikowaniu zdjęć przesłanych na Kontakt24 zamieścił wpis, w którym przyznał się do spożycia alkoholu.

Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Źródło zdjęcia: Kontakt24

O tym, jak sprawdzaliśmy, czy zdjęcia niedysponowanego posła są autentyczne, mówiła w TVN24 dziennikarka Konkretu24 Gabriela Sieczkowska.

- Zajęliśmy się tym zdjęciem ze szczególną ostrożnością. Staraliśmy się zweryfikować je nie tylko pod kątem, czy przedstawia faktycznie pana posła, czy faktycznie przedstawia zdarzenie, które miało miejsce na lotnisku Chopina, ale też, czy nie została po prostu ta grafika, to zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję - opisywała.

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Gabriela Sieczkowska

Weryfikacja okiem i narzędziami

Sieczkowska podkreśliła, że sztuczna inteligencja "to dzisiaj jedno z najszerzej używanych narzędzi do dezinformacji". - Przystąpiliśmy przede wszystkim do analizy tego zdjęcia pod kątem, czy nie jest to AI, czy nie ma tu błędów typowych dla sztucznej inteligencji - mówiła. Jak opisywała, są to błędy "często widoczne gołym okiem".

Redaktorzy Konkretu24 wykorzystali też narzędzia służące do wykrywania treści tworzonych przez AI. - Nasze oko i nasze narzędzia wskazały, że to zdjęcie nie jest tworem AI, nie jest deepfake'iem, czyli troszeczkę starszą technologią, ale pozwalającą na podmianę jakichś elementów w grafice, na przykład twarzy - powiedziała.

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Kolejnym krokiem, mówiła Sieczkowska, było skuteczne ustalenie, przy pomocy innego narzędzia, "że ta twarz pasuje do innych zdjęć pana posła". - Tutaj mieliśmy bardzo dużą pewność - podkreśliła.

- Zdecydowaliśmy się też zapytać pana posła o te zdjęcia, porozmawiać. Nie udało nam się, mimo naszych najszczerszych prób wielokrotnych - mówiła. Jak zaznaczyła, "tuż po publikacji naszego tekstu pan poseł wydał oświadczenie dotyczące tego, że wymieszał alkohol z przyjmowanymi przez niego lekami".

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćLotnisko ChopinaSztuczna inteligencjadeepfakeAlkohol
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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