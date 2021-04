Orzeczenie o "precedensowym charakterze". Sędzia Juszczyszyn musi zostać przywrócony do pracy

Sędzia Paweł Juszczyszyn musi zostać przywrócony do pracy - zdecydował Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Informację przekazał TVN24 pełnomocnik sędziego Michał Romanowski. "Postanowienie nakazujące przywrócenie Pana sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania dowodzi, że prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera" - napisał w oświadczeniu. W połowie marca do sądu skierowano wniosek o zabezpieczenie roszczenia Pawła Juszczyszyna.