Profesor Ewa Łętowska o sprawie pani Joanny: mam wrażenie, że mamy powtórkę z rozrywki z roku '87

Jak patrzę na to, jak reagują na dyskurs ci, których się krytykuje w tym dyskursie, to mam wrażenie, że mamy powtórkę z rozrywki z roku 1987 - mówiła profesor Ewa Łętowska, pierwsza rzecznik praw obywatelskich, odnosząc się do sprawy pani Joanny oraz reakcji policji i władz na krytykę wobec interwencji policji. - Jeżeli krytykowałam jako Rzecznik na przykład zachowania milicji obywatelskiej, która dopuszczała się różnego rodzaju ekscesów przy wykonywaniu - skądinąd legalnych - swoich kompetencji, tylko nadmiarowo, to ja mam powtórkę z rozrywki - oceniła.

Trwa dyskusja o sprawie pani Joanny, która zdecydowała, że zażyje tabletkę poronną, bo ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Fizycznie i psychicznie poczuła się źle. Powiadomiła o tym swoją lekarkę, która zawiadomiła policję. W szpitalu pacjentkę czekało policyjne przesłuchanie i rewizja. Sąd, rozpatrując skargę na zabranie telefonu, przypomniał, że pani Joanna nie była podejrzaną. nawet nie brano pod uwagę stawiania jej zarzutów. Sprawę przedstawiły "Fakty" TVN.

Komendant główny policji Jarosław Szymczyk na konferencji, na pytanie TVN24 o czynności dokonane przez policję w szpitalu odpowiedział, że "jest to normalna procedura w przypadku osób, co do których mamy podejrzenie, że chcą targnąć się na własne życie".

Czy to prawda? Konkret24 wyjaśnia procedury.

- Dziś tylko upewniłam się, że policja urządziła na mnie polowanie w związku z aborcją. - skomentowała konferencję prasową szefa policji pani Joanna. Jej pełnomocniczka zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury.

Łętowska: mam wrażenie, że mamy powtórkę z rozrywki z roku 87.

Sprawę w "Jeden na jeden" komentowała w poniedziałek profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz pierwsza rzecznik praw obywatelskich. - Jak patrzę na to, jak reagują na dyskurs ci, których się krytykuje w tym dyskursie, to mam wrażenie, że mamy powtórkę z rozrywki z roku 87., kiedy zaczynałam (pełnić obowiązki - red.) Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedziała.

- Miałam wtedy sytuację taką, że jeżeli krytykowałam jako Rzecznik na przykład zachowania milicji obywatelskiej, która dopuszczała się różnego rodzaju ekscesów przy wykonywaniu - skądinąd legalnych - swoich kompetencji, tylko nadmiarowo, to ja mam powtórkę z rozrywki - oceniła.

Zaznaczyła, że co prawda milicji było "wolno zrobić to i to, ale nie wolno nadmiarowo wykorzystywać swoich kompetencji do dręczenia ludzi". - I co my mamy? Mamy dokładnie powtórkę - dodała.

- Patrzę na to z punktu widzenia przypomnienia sobie, jak reagowało i społeczeństwo, i media, na podobne ekscesy w zachowaniu, nie w kompetencjach, milicji 35 lat temu - mówiła.

