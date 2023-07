Sprawa pani Joanny. Policja pokazała nagrania

Komendant główny policji Jarosław Szymczyk zaprezentował na konferencji prasowej nagrania, na których zarejestrowano wezwanie pogotowia do pani Joanny przez jej lekarkę oraz przyjęcie zgłoszenia w tej sprawie przez policję. Na pytanie TVN24 o czynności dokonane przez policję w szpitalu, Szymczyk powiedział, że "jest to normalna procedura w przypadku osób, co do których mamy podejrzenie, że chcą targnąć się na własne życie".

W ostatnich dniach trwa dyskusja o sprawie pani Joanny, która zdecydowała, że zażyje tabletkę poronną, bo ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Fizycznie i psychicznie poczuła się źle. Powiadomiła o tym swoją lekarkę. W krakowskim szpitalu spotkało ją przesłuchanie i rewizja ze strony policji. Funkcjonariusze zabrali jej laptopa i telefon. Sprawę przedstawiły "Fakty" TVN.

Sąd, rozpatrując skargę na zabranie telefonu i nakazując jego zwrot, przypomniał policjantom, że pani Joanna nie była podejrzaną ani nawet nie brano pod uwagę stawiania jej zarzutów.

Pani Joanna zażyła tabletkę poronną. Do szpitala przyjechali policjanci, zabrali jej laptop i telefon Renata Kijowska/Fakty TVN

Policja pokazuje nagrania

W czwartek po południu na konferencji prasowej komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk zaprezentował nagrania, na których zarejestrowano rozmowy przeprowadzone przez lekarkę pani Joanny. Pierwsze połączenie to wezwanie na numer alarmowy, drugie - kontakt, jaki z lekarką nawiązała policja.

Fragmenty pierwszego nagrania, którego całość prezentujemy poniżej.

Zgłaszający: jestem lekarzem psychiatrą i w tym momencie zadzwonił, z Krakowa dzwonię, zadzwoniła do mnie pacjentka, którą leczę w poradni, że właśnie chce popełnić samobójstwo, na drugim telefonie ją trzymamy, rozmawiamy z nią.

Zgłaszający: (…), ona dokonała (tajemnica lekarska) w domu z tego co mówi i po prostu nie może tego znieść.

Zgłaszający: Ona ma zaburzenia (tajemnica lekarska), więc jest to wszystko możliwe, że ona…

Pierwsze nagranie, które zaprezentowano na konferencji policji w sprawie pani Joanny TVN24

- To jest pierwsze nagranie, które powstało 27 kwietnia 2023 roku, o godzinie 20.27 miał miejsce ten telefon do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenia dokonała pani doktor, która zaniepokojona stanem zdrowia swojej pacjentki, a przede wszystkim groźbami, które formułowała w związku z popełnieniem samobójstwa, postanowiła powiadomić służby celem ratowania życia tej osoby - mówił Szymczyk.

Na konferencji zaprezentowano także drugie nagranie, na którym zarejestrowano rozmowę dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z lekarką zgłaszającą sytuację.

Fragmenty drugiego nagrania, którego całość prezentujemy poniżej.

Dyżurny KMP: Dzień dobry, aspirant (…) Komenda Miejska z tej strony, coś więcej mogę uzyskać na temat tego zdarzenia? Zgłaszający: Znaczy, no tylko tyle wiem, że zadzwoniła do mnie pacjentka, którą leczę z zaburzeniami, (tajemnica lekarska), że chce się zabić, bo dokonała (tajemnica lekarska) w domu i że jest i że zrobiła straszną rzecz i chce się zabić, w związku z tym, i chce, ma leki w domu na pewno, bo leczyła się, (tajemnica lekarska)

Dyżurny KMP: I ona faktycznie była w ciąży? Zgłaszający: (tajemnica lekarska), ona powiedziała, że jakieś zamówiła tabletki przez internet, wzięła, (tajemnica lekarska), ciągnie się to już od paru dni, (tajemnica lekarska) i że ona zaraz siebie zabije, bo zrobiła straszną zbrodnię

Drugie nagranie, które zaprezentowano na konferencji policji w sprawie pani Joanny TVN24

- Myślę, że poza wszelką wątpliwością pozostaje w tej chwili to, co było głównym powodem działania policji w tej sprawie, a więc zgłoszenie o możliwości popełnienia samobójstwa i podjęcie niezwłocznych działań, by tę próbę samobójczą udaremnić - mówił komendant główny po zaprezentowaniu drugiego nagrania.

Szymczyk o działaniu policji w szpitalu: normalna procedura

Szymczyk pytany był przez TVN24 o działania podjęte przez policję w szpitalu. - Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mamy do czynienia z osobą usiłującą popełnić samobójstwo, abyśmy nie przeprowadzili przeszukania tej osoby pod kątem posiadania przedmiotów, narzędzi czy być może substancji, które mogłoby służyć do popełnienia tego samobójstwa - powiedział.

- Nie potwierdzam poleceń dotyczących kasłania, natomiast chce powiedzieć, że w wyniku tych czynności kontrolnych ustaliliśmy, że policjantka prosiła o możliwość również skontrolowania dolnej części bielizny, ale po informacji od pani doktor, że przed chwilą przeprowadziła badanie tych okolic, odstąpiła policjantka od tych czynności - mówił.

- Każdorazowo sprawdzamy każdą osobę, co do której istnieje podejrzenie, że chciała popełnić samobójstwo, pod kątem niebezpiecznych narzędzi czy substancji, które mogłyby jej do tego służyć - dodał. Zadeklarował, że "jest to normalna procedura w przypadku osób, co do których mamy podejrzenie, że chcą targnąć się na własne życie".

Pani Joanna: jasno to powiedziałam: "nie zamierzam sobie nic zrobić"

W środę pani Joanna gościła w "Faktach po Faktach". Odnosząc się do informacji podawanych przez policję, która twierdzi, że funkcjonariusze przeprowadzali interwencję, bo kobieta chciała zrobić sobie krzywdę, pani Joanna powiedziała, że "tak nie było". - Dzwoniąc do lekarki, jasno to powiedziałam: "nie zamierzam sobie nic zrobić, nie chcę nic sobie zrobić, potrzebuję pomocy, żeby się troszkę uspokoić" - przekazała rozmówczyni TVN24.

Pytana o interwencję policji, przyznała, że trudno jej ją zrozumieć. - Z pewnością nie było tam troski. Mam wrażenie, że nie po to tam byli, żeby się o mnie troszczyć. Sama byłam zdziwiona ich obecnością. Nie jest tak, że ja miałam świadomość, że będzie tam policja. Ja po prostu zwróciłam się o pomoc, żeby otrzymać pomoc profesjonalną, medyczną - podkreślała.

Co wcześniej o tej sprawie mówiła policja?

Policja zabrała głos w tej sprawie już wcześniej. Komenda Miejska Policji w Krakowie w środę rano wydała oświadczenie, w którym pojawiły się szczegółowe, intymne dane dotyczące pani Joanny i jej stanu zdrowia. W tej sprawie działania podjął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Potem tamto oświadczenie zastąpiło znacznie krótsze, w którym nie ma już między innymi szczegółów dotyczących stanu zdrowia pani Joanny.

Sprawę komentował też rzecznik krakowskiej policji podkomisarz Piotr Szpiech. Policja nie uważa, by "w poprzedniej wersji było coś niewłaściwego". Ale komunikat zmieniła >>>

