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ROZMOWA PIASECKIEGO

Sprawa Orderu Orła Białego. Grzegorz Motyka: Wołodymyr Zełenski postanowił "zburzyć Bastylię"

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Grzegorz Motyka
Motyka o relacjach polsko-ukraińskich i "nawarzeniu piwa"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Jak zaczął się dialog historyków i zaczęły się ekshumacje, to nagle prezydent Wołodymyr Zełenski postanowił "zburzyć Bastylię" - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 profesor Grzegorz Motyka, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Komentował tak ostatnie wydarzenia po tym, jak prezydent Ukrainy nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Zajęła się ona między innymi propozycją prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania tego odznaczenia Zełenskiemu.

Jak poinformował wieczorem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, "Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu". Dodał też, że Nawrocki podejmie decyzję "w odpowiednim czasie".

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Motyka: strona ukraińska nawarzyła tego piwa

W związku z ostatnimi wydarzeniami w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 profesor Grzegorz Motyka był pytany o to, co można zrobić w relacjach polsko-ukraińskich. Jak przyznał, jest to "bardzo dobre pytanie, ale do strony ukraińskiej, bo ona nawarzyła tego piwa".

- Mam wręcz wrażenie, że postanowiono pokazać, że [Alexis de - red.] Tocqueville miał rację, kiedy powiedział, że rewolucje wybuchają wtedy, kiedy zaczyna się robić lepiej, a nie wtedy, kiedy jest źle - stwierdził historyk.

Ocenił, że "jak nie było zakazu ekshumacji i nie było żadnego dialogu polsko-ukraińskiego, to trwał stan takiej zamrożonej wojny domowej". - Jak zaczął się dialog historyków i zaczęły się ekshumacje, to nagle prezydent Zełenski postanowił w cudzysłowie "zburzyć Bastylię" - powiedział.

Motyka zaznaczył też, że bez działania ze strony ukraińskiej "nic się nie da zrobić". - A cokolwiek my tutaj najmądrzejszego nawet wymyślimy, za chwilę usłyszymy, że próbujemy rzucić Ukrainę na kolana i że jesteśmy polskimi panami, którzy po prostu zachowują się niewłaściwie - dodał.

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Order Orła Białego i Zełenski. "Decyzja ponadwymiarowa"

Motyka na pytanie, czy rekomendowałby Nawrockiemu decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, zaprzeczył. - Uważam, że to jest decyzja ponadwymiarowa, dlatego że prezydent Zełenski otrzymał ten order za obronę swojego kraju przed rosyjską inwazją. Te warunki nie ustały - powiedział.

Ocenił również, że według niego "tą decyzją prezydent Nawrocki też odcina się od tradycji Andrzeja Dudy". To właśnie ówczesny prezydent przyznał w 2023 roku to odznaczenie Zełenskiemu.

Motyka zaznaczył, że "reakcja państwa polskiego na decyzję Zełenskiego powinna nastąpić". - Na pewno bym rekomendował i prezydentowi, i premierowi wypracowanie wspólnego stanowiska oraz wręcz katalogu działań, które pozwalałyby na wyrażenie przez państwo polskie swojego niezadowolenia - wyjaśnił.

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Dopytywany, czy rekomendowałby na przykład wspólne oświadczenie mówiące o niezadowoleniu decyzją Ukrainy, potwierdził. Profesor ocenił też, że wezwanie ambasadora kraju do polskiego resortu spraw zagranicznych "było działaniem słusznym".

- To nie chodzi o samo nazwanie tej jednostki taką nazwą, a nie inną, ale sposób, w jaki to prezydent Zełenski zrobił, świadczy o lekceważeniu polskiego bólu i dlatego Polacy tak to odebrali. Moim zdaniem, jak najbardziej trafnie - dodał.

Motyka o "czarnej karcie historii Wołynia"

Motyka był również pytany, czy działanie Zełenskiego było prowokacyjne wobec Polski, czy wynikało wyłącznie z powodów wewnętrznej polityki. - To jest świetne pytanie do prezydenta Zełenskiego, które warto mu postawić. Sam się nad tym zastanawiam - przyznał.

- Myślę, że w wypadku tej ostatniej decyzji to raczej możemy mówić tylko o takiej grze politycznej. Te sprawy tożsamościowe były ważne kilka, kilkanaście lat temu. Sądzę, że dzisiaj mają drugorzędne znaczenie - ocenił.

Historyk zaznaczył, że "problem jest gorszy". - Tak naprawdę wchodzimy w kłótnię o tę czarną kartę historii Wołynia, bo dla nas zbrodnia na Polakach jest czarną kartą, ale dla strony ukraińskiej to jest wspólna polsko-ukraińska czarna karta, w której wspólnie Polacy i Ukraińcy się mordowali. To jest zasadnicza różnica historiografii - wyjaśnił.

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Instytut Pamięci NarodowejWołodymyr Zełenski
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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