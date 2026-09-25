Polska Sprawa odebranych dzieci z Białołęki. Zawiadomienie do prokuratury na Monikę Horną-Cieślak Adrian Wróbel |

Horna-Cieślak: młody człowiek może zadzwonić bez zgody rodzica, ale nie może pójść do poradni Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Prokuratura Krajowa poinformowała o tym na X. "Wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Rzecznika Praw Dziecka przestępstwa przekroczenia uprawnień (artykuł 231 paragraf 1 Kodeksu karnego) i fałszywego oskarżenia (artykuł 234 Kodeksu karnego) w związku z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki" - podano.

Do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Rzecznika Praw Dziecka przestępstwa przekroczenia uprawnień (art. 231 § 1 k.k.) i fałszywego oskarżenia (art. 234 k.k.) w związku z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki.… — Prokuratura (@PK_GOV_PL) September 25, 2026 Rozwiń

Sprawa odebranych dzieci z Białołęki

Sprawa dotyczy sytuacji opisanej przez Portal Zero, do której miało dojść na warszawskiej Białołęce. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak miała dostrzec kobietę, która szarpie dziecko i na nie krzyczy. Urzędniczka zwróciła jej wówczas uwagę. W odpowiedzi kobieta miała odpowiedzieć wulgaryzmami.

Portal Zero podawał, że Horna-Cieślak rozpoczęła wówczas "szereg czynności, które (...) doprowadziły do przymusowego odebrania dzieci rodzicom. Bez realnego zagrożenia dla nich". Dzieci mają trzy i cztery lata.. Według doniesień medialnych, choć policja, kurator sądowy ani sąd nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dzieci i umieszczenia ich w pieczy zastępczej, trafiły one do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Sąd nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców.

Stanowisko Rzecznika

Na tę publikację zareagowała Monika Horna-Cieślak, która przedstawiła swoje stanowisko na X.

"Byłam świadkiem stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kilkuletnich dzieci w miejscu publicznym. Poza stosowaniem przemocy fizycznej, Matka wyzywała dziecko w wulgarny sposób w tym m.in. 'ty k****'" - napisała na X. Jak podkreśliła, "jako świadek przemocy" zawiadomiła policję.

Byłam świadkiem stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kilkuletnich dzieci w miejscu publicznym.



Poza stosowaniem przemocy fizycznej, Matka wyzywała dziecko w wulgarny sposób w tym https://t.co/uJlNasTk9S. „ty „k****”.



Jako świadek przemocy zawiadomiłam policję. Nie… — Monika Horna-Cieślak (@MHornaCieslak) September 23, 2026 Rozwiń

Rzeczniczka przekazała, że w rodzinie dochodziło wcześniej do przemocy. "Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest w posiadaniu pełnej dokumentacji i materiału dowodowego dotyczącego tej rodziny i wcześniejszych form stosowania przemocy wobec dzieci - w szczególności Niebieskich Kart, informacji ze strony sąsiadów" - napisała. Jak sprecyzowała, "materiał dokumentujący przemoc wobec dzieci pochodzi z 2025 roku" i był gromadzony "przez różne instytucje".

Poinformowała też, że zarówno biuro RPD, jak i "inne właściwe służby" nadal "niezależnie podejmują działania mające na celu zabezpieczenie dzieci". Jak zaznaczyła, "ich sytuacja nadal wymaga ochrony".

Stanowisko warszawskiej policji

W odpowiedzi na tekst portalu Zero oświadczenie wydała też Komenda Stołeczna Policji. Potwierdziła, że 15 sierpnia "odbyło się spotkanie o charakterze roboczym, które dotyczyło sytuacji rodziny oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem małoletnich", jednak "nie miało ono charakteru decyzyjnego". "Komendant Stołeczny Policji nie uczestniczył w tym spotkaniu" - dodano.

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego na portalu https://t.co/zZwSlOrdCc informujemy, że 15 sierpnia w Komendzie Stołecznej Policji odbyło się spotkanie o charakterze roboczym, które dotyczyło sytuacji rodziny oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem małoletnich. Nie miało ono… https://t.co/0m0Y3qGvr3 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 23, 2026 Rozwiń

Policja podkreśliła też, że "ocena sytuacji rodziny" nie opierała się na tym jednorazowym zdarzeniu, lecz była ona wcześniej znana służbom. "Wobec rodziny prowadzona była już procedura interdyscyplinarna, Niebieska Karta oraz sprawowany był nad nią nadzór sądowy" - napisano. "Nakazy i zakazy zostały wydane w oparciu o dokumenty, które wynikają z obowiązujących procedur Niebieskiej Karty oraz zeznań świadków" - zaznaczono.

Policja odniosła się też do decyzji o odebraniu dzieci po interwencji RDP, podkreślając, że działania policji podlegają kontroli sądu.