Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Michał Moskal zawiesza członkostwo w klubie PiS
Michał Moskal zawiesza członkostwo w klubie PiS
Polska

Sprawa odebranych dzieci z Białołęki. Zawiadomienie do prokuratury na Monikę Horną-Cieślak

|
Monika Horna-Cieślak
Horna-Cieślak: młody człowiek może zadzwonić bez zgody rodzica, ale nie może pójść do poradni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Rzecznika Praw Dziecka Monikę Horną-Cieślak. Chodzi o sprawę odebrania dzieci rodzinie z Białołęki.

Prokuratura Krajowa poinformowała o tym na X. "Wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Rzecznika Praw Dziecka przestępstwa przekroczenia uprawnień (artykuł 231 paragraf 1 Kodeksu karnego) i fałszywego oskarżenia (artykuł 234 Kodeksu karnego) w związku z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki" - podano.

Sprawa odebranych dzieci z Białołęki

Sprawa dotyczy sytuacji opisanej przez Portal Zero, do której miało dojść na warszawskiej Białołęce. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak miała dostrzec kobietę, która szarpie dziecko i na nie krzyczy. Urzędniczka zwróciła jej wówczas uwagę. W odpowiedzi kobieta miała odpowiedzieć wulgaryzmami.

Portal Zero podawał, że Horna-Cieślak rozpoczęła wówczas "szereg czynności, które (...) doprowadziły do przymusowego odebrania dzieci rodzicom. Bez realnego zagrożenia dla nich". Dzieci mają trzy i cztery lata.. Według doniesień medialnych, choć policja, kurator sądowy ani sąd nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dzieci i umieszczenia ich w pieczy zastępczej, trafiły one do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Sąd nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców.

Stanowisko Rzecznika

Na tę publikację zareagowała Monika Horna-Cieślak, która przedstawiła swoje stanowisko na X.

"Byłam świadkiem stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kilkuletnich dzieci w miejscu publicznym. Poza stosowaniem przemocy fizycznej, Matka wyzywała dziecko w wulgarny sposób w tym m.in. 'ty k****'" - napisała na X. Jak podkreśliła, "jako świadek przemocy" zawiadomiła policję.

Rzeczniczka przekazała, że w rodzinie dochodziło wcześniej do przemocy. "Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest w posiadaniu pełnej dokumentacji i materiału dowodowego dotyczącego tej rodziny i wcześniejszych form stosowania przemocy wobec dzieci - w szczególności Niebieskich Kart, informacji ze strony sąsiadów" - napisała. Jak sprecyzowała, "materiał dokumentujący przemoc wobec dzieci pochodzi z 2025 roku" i był gromadzony "przez różne instytucje".

Poinformowała też, że zarówno biuro RPD, jak i "inne właściwe służby" nadal "niezależnie podejmują działania mające na celu zabezpieczenie dzieci". Jak zaznaczyła, "ich sytuacja nadal wymaga ochrony".

Stanowisko warszawskiej policji

W odpowiedzi na tekst portalu Zero oświadczenie wydała też Komenda Stołeczna Policji. Potwierdziła, że 15 sierpnia "odbyło się spotkanie o charakterze roboczym, które dotyczyło sytuacji rodziny oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem małoletnich", jednak "nie miało ono charakteru decyzyjnego". "Komendant Stołeczny Policji nie uczestniczył w tym spotkaniu" - dodano.

Policja podkreśliła też, że "ocena sytuacji rodziny" nie opierała się na tym jednorazowym zdarzeniu, lecz była ona wcześniej znana służbom. "Wobec rodziny prowadzona była już procedura interdyscyplinarna, Niebieska Karta oraz sprawowany był nad nią nadzór sądowy" - napisano. "Nakazy i zakazy zostały wydane w oparciu o dokumenty, które wynikają z obowiązujących procedur Niebieskiej Karty oraz zeznań świadków" - zaznaczono.

Policja odniosła się też do decyzji o odebraniu dzieci po interwencji RDP, podkreślając, że działania policji podlegają kontroli sądu.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Rzecznik Praw Dziecka
Czytaj także:
Aliszer Usmanow bierze udział w Forum Ekonomicznym w Petersburgu (25.05.2018)
Oligarchowie znikają z czarnej listy. "Sygnał dla wszystkich w Rosji"
Tatiana Serwetnyk
Monika Horna-Cieślak
Horna-Cieślak w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Tak wyglądała współpraca
Polska
Pilna wiadomość
Michał Moskal zawiesza członkostwo w klubie PiS
Polska
shutterstock_1341856997
Koniec z bólem migrenowym? "To przełom, którego zazdrości nam cała neurologia"
Zdrowie
W Pszowie zbliża się głosowanie - zdjęcie ilustracyjne
Członkowie komisji wyborczej staną przed sądem
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Musimy podjąć publiczną dyskusję". Nawrocki apeluje
Polska
Michał Moskal i Janusz Kowalski
Burza na prawicy. "Miej trochę honoru i odejdź z klubu"
BIZNES
Antonio Tajani
Wicepremier o "żonie" i "dłuższej spódnicy". Jest ciąg dalszy
Świat
Meteorologiczna jesień przyszła ze słońcem
Nawet 25 stopni. Polska będzie pod panowaniem wyżu Arno
METEO
imageTitle
"Odpowiedziałem na sygnały". Tajner o przyszłości skoków i biegów narciarskich
EUROSPORT
31-letni mężczyzna zaatakował nożem pięć osób
Atak nożownika w klasztorze. Biegli psychiatrzy ocenili stan Ihora M.
Rzeszów
Monika Piątkowska
Pod spokojną na wierzchu kampanią płynęła lawa bezwzględnego hejtu
Bartłomiej Plewnia
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
15-latek "liczył na szybki zarobek i anonimowość w sieci"
WARSZAWA
imageTitle
Sensacyjna wpadka Włochów. Co dalej z trenerem De Giorgim?
EUROSPORT
Służby w Woli Krobowskiej, gdzie doszło do pożaru przy stacji łączności satelitarnej Starlink
"Uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych"
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali 33-latka
Zatankował prawie dwa tysiące litrów paliwa. Potem po prostu odjechał
Wrocław
doktor-lekarz-gabinet-komputer-shutterstock_223869553.jpg
Każda wizyta dłuższa o minutę? Lekarza to obciąża bardziej niż się wydaje
Zuzanna Kuffel
41-latek kradł rowery na terenie całej Warszawy
Kradł rowery na terenie całego miasta. Ma 28 zarzutów
Dariusz Gałązka
Upał nad rzeką Izara, Niemcy
Gorąc idzie do naszych sąsiadów. Może być nawet 30 stopni
METEO
Policjant postrzelony podczas akcji
Postrzelił policjanta w głowę. 33-latek usłyszał zarzuty
Wrocław
Montalcino, Włochy. Ślub Damiano Davida z grupy Maneskin z aktorką Dove Cameron
Wokalista Maneskin wziął ślub z amerykańską aktorką
Kultura i styl
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
503 przelewy księgowej, tak z konta szkoły zniknęło 1,5 miliona
WARSZAWA
Dwa małe lwy azjatyckie przyszły na świat w łódzkim ZOO
Czekali na to 20 lat. Na świecie żyje tylko 300 osobników
Łódź
Kierowca uderzył w hydrant
Uderzył autem w hydrant, woda zalała ulicę
WARSZAWA
Rosyjski aktor Nikita Kukuszkin
Obojętność to też wspieranie wojny. Apel rosyjskiego aktora
Polska
Kyrsten Sinema
Był romans, jest skandal. Co zaszło między senatorką a jej ochroniarzem
Świat
imageTitle
Chwalińska już wie, z kim zagra w półfinale. Zaskoczenie
EUROSPORT
Agresywny pacjent (zdjęcie ilustracyjne)
Rana do szycia? Już nie zawsze trzeba będzie jechać na SOR
Zdrowie
Xi Jinping i Donald Trump
Xi Jinping zareagował śmiechem na to, co pokazał mu Donald Trump
Świat
Do zdarzenia doszło w Alei Zjednoczenia
Skręcała w lewo, wjechała w karetkę
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica