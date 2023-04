Sędziowie powołani przez neo-KRS i sprawa przeprosin Beaty Morawiec. "Nie można powiedzieć, że to przypadek"

czytaj dalej

To, co robi Prawo i Sprawiedliwość co najmniej od paru lat, może nie od samego 2015 roku, to jest zmiana ustroju - mówił w "Kropce nad i" socjolog profesor Andrzej Rychard. Komentował tak słowa sobotnią wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Politolog profesor Antoni Dudek ocenił, że "odeszliśmy bardzo daleko od demokracji liberalnej przez te osiem lat". - Teraz jesteśmy w takiej fazie przejściowej, jesteśmy na rozdrożu - stwierdził.