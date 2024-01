Postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego opublikowane w Monitorze Polskim

Szef PKW wyjaśnia, co z wygaśnięciem mandatów Kamińskiego i Wąsika

- Przepis konstytucji mówi, że nie może być wybrana posłem lub senatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności - mówił Marciniak. - Przepisy Kodeksu wyborczego z kolei przewidują, i tak się działo w ubiegłym roku przy okazji wyborów do Sejmu i Senatu, że kandydaci na posłów czy senatorów składają pisemne oświadczenie o prawie wybieralności. To jest właśnie kwestia wyroku sądu karnego - oznajmił Marciniak.

Marciniak mówił, że zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, kiedy marszałek ogłosi to postanowienie w Monitorze Polskim, to znaczy, że dane osoby nie skorzystały z prawa możliwości złożenia odwołania bądź odwołanie nie zostało przez Sąd Najwyższy uwzględnione – wtedy kolejny krok należy do Państwowej Komisji Wyborczej. - Wówczas PKW wskaże kolejnych kandydatów - stwierdził we wtorek.