"Wejdą i będą głosować". Co się może wydarzyć na najbliższym posiedzeniu Sejmu?

Panowie Kamiński i Wąsik są posłami, bezprawnie wygaszono im mandaty - przekonywał w "Faktach po Faktach" w TVN24 Krzysztof Szczucki z PiS, były szef Rządowego Centrum Legislacji. Jego zdaniem obaj politycy wejdą w najbliższą środę na salę plenarną i będą głosować. Urszula Pasławska z PSL-Trzeciej Drogi oceniła, że ich wejście do Sejmu "z całą pewnością będzie wydarzeniem", chociaż "nie jest to sprawa największej wagi". Według niej podnoszenie tej sprawy jest PiS-owi "bardzo na rękę".

Szczucki: Kamiński i Wąsik są posłami, wejdą do Sejmu i będą głosować

Pasławska: PiS jest szczęśliwy, że my tę sprawę podnosimy

Urszula Pasławska stwierdziła, że w sprawie Kamińskiego i Wąsika "to, co najważniejsze, już się wydarzyło". - Mamy prawomocny wyrok i konstytucja bardzo jasno tutaj wskazuje, co się powinno zadziać. Bo mamy dzisiaj tak wielki chaos prawny. I mam wrażenie, że każdy szuka jakichś wytrychów. Ten chaos prawny został stworzony w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. A jeżeli są jakieś wątpliwości, (to - red.) jeżeli konstytucja jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym. W związku z tym ta sprawa powinna być jak najszybciej zamknięta - oceniła.