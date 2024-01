Po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. "Nie mogę powiedzieć, że spijaliśmy sobie z dzióbków"

Atmosfera była dobra, rozmowa toczyła się w poczuciu odpowiedzialności za państwo, ale co do meritum pozostaliśmy przy swoich stanowiskach - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Natomiast cała rozmowa toczyła się w poczuciu odpowiedzialności za państwo i tego, że prezydent jako prezydent, ja jako marszałek Sejmu w tym ewidentnym kryzysie, w jakim się znaleźliśmy, mimo różnicy stanowisk, musimy zadbać o to, aby tego kryzysu nie eskalować i nie doprowadzać do niepotrzebnych emocji, których dzisiaj naprawdę mamy już i tak dostatecznie dużo - dodał.

- Natomiast co do meritum pozostaliśmy przy swoich stanowiskach. Pan prezydent podtrzymuje swoje najgłębsze przekonanie, że panowie Wąsik i Kamiński zostali w prawomocny sposób, pełnomocny i skuteczny przez niego już ułaskawieni - mówił dalej marszałek Sejmu.

Kamiński i Wąsik skazani prawomocnym wyrokiem

Tymczasem Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, do której marszałek Sejmu skierował odwołania polityków PiS, ma 10 stycznia rozstrzygnąć co do postanowień marszałka stwierdzających wygaśnięcie mandatów poselskich polityków. Zdaniem Hołowni i wielu prawniczych autorytetów, to właśnie Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN jest uprawniona do rozpatrzenia odwołań.