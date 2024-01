Szczerba: to trudna sytuacja, kiedy szef gabinetu prezydenta musi tłumaczyć jego wywiad

To rzeczywiście bardzo trudna sytuacja, kiedy szef gabinetu politycznego prezydenta musi tłumaczyć wywiad, którego udzielił prezydent i autoryzował go - stwierdził w poniedziałek w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Polityk odniósł się do postawy Pałacu Prezydenckiego w sprawie prawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Skomentował też słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w tej kwestii.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - napisał "Super Express", publikując wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. "Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię" - zacytowała Andrzeja Dudę gazeta.

Do wywiadu odniósł się niedługo później szef prezydenckiego gabinetu Marcin Mastalerek. Jak napisał, "toczy się postępowanie ułaskawieniowe". "Prezydent podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar, zwlekając i nie wypuszczając posłów z więzienia, naraża ich życie i zdrowie" - stwierdził.

Szczerba: to rzeczywiście bardzo trudna sytuacja, kiedy szef gabinetu politycznego prezydenta musi tłumaczyć wywiad

Do tej kwestii odniósł się w poniedziałek w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. - To rzeczywiście bardzo trudna sytuacja, kiedy szef gabinetu politycznego prezydenta musi tłumaczyć wywiad, którego udzielił prezydent i autoryzował go - stwierdził.

Jak podkreślał, "prezydent ma w dyspozycji artykuł 139 konstytucji, który daje mu możliwość aktu łaski wobec przestępców w każdej sytuacji". - Więc jeżeli dzisiaj by podpisał ułaskawienie po prawomocnym wyroku sądu, jaki miał miejsce w grudniu, jutro Kamiński i Wąsik byliby wolni. Nie robi tego, skorzystał z innego instrumentu, opiniowania przez prokuratora generalnego, przesyłania akt i tak dalej, więc sam wybrał ścieżkę, którą w tej chwili podąża. A jak rozumiem, pan Mastalerek potwierdził tylko, że tak będzie - dodał Szczerba.

"Po raz pierwszy się chyba zgodzę z Jarosławem Kaczyńskim"

Poseł komentował też słowa Jarosława Kaczyńskiego, które odnoszą się do sprawy skazanych Kamińskiego i Wąsika. Prezes PiS rozmawiał z innym politykiem partii na tyle głośno, że nagrały to kamery, w tym kamera "Faktów" TVN: - Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może trwać - mówił Kaczyński.

Zdaniem Michała Szczerby prezydent "jest trochę zakładnikiem swoich bezprawnych działań z 2015 roku, kiedy tego aktu łaski wobec nieprawomocnego wyroku i wobec osób, które jeszcze nie były przestępcami, nie mógł uruchomić". - Dzisiaj ma ten instrument w ręku, nie robi tego - mówił.

- I tutaj po raz pierwszy się chyba zgodzę z Jarosławem Kaczyńskim, że (prezydent - red.) wybrał bardzo długotrwałą i na końcu niekoniecznie zakończoną sukcesem procedurę znaną z Kodeksu postępowania karnego - stwierdził Szczerba.

Jak podkreślał, Andrzej Duda dzisiaj "w tej sprawie kluczy". - To on jest katalizatorem tych wszystkich negatywnych emocji, zgromadzeń publicznych, okrzyków przed zakładami karnymi. To wszystko jest bardzo niepoważne i prezydent to wszystko niestety autoryzuje - dodał Szczerba.

