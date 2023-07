Jest pisemne uzasadnienie uchylenia umorzenia sprawy Kamińskiego i Wąsika

Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy

Ułaskawieni przed prawomocnym wyrokiem

Zanim Sąd Okręgowy w Warszawie zbadał apelacje, w listopadzie 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił wszystkich czterech nieprawomocnie skazanych. W marcu 2016 roku Sąd Okręgowy uchylił wyrok Sądu Rejonowego i wobec aktu łaski prezydenta prawomocnie umorzył sprawę. Od tego orzeczenia SO kasacje do Sądu Najwyższego złożyli oskarżyciele posiłkowi.

Sprawa potem była przez długi czas zawieszona w SN, w związku między innymi ze sporem kompetencyjnym między Prezydentem RP a SN wniesionym do TK przez marszałka Sejmu. Wcześniej jednak - przed wniesieniem sporu kompetencyjnego do TK - SN w maju 2017 roku wydał uchwałę odnoszącą się do kwestii prawa łaski.

Uzasadnienie Sądu Najwyższego

Jednocześnie SN w pisemnym uzasadnieniu dodał, że w związku z sygnalizowanym wcześniej złożeniem przez obrońców Kamińskiego i Wąsika oświadczeń o cofnięciu apelacji zauważyć trzeba, iż do chwili obecnej oświadczenia te nie wywołały jeszcze żadnych skutków procesowych. "Oskarżeni nie mogą ponosić negatywnych skutków swoich decyzji podejmowanych w oparciu o akt organu państwa, który nie wywołał wskazanych w nim skutków procesowych. W realiach rozpoznawanej sprawy oznaczać to musi umożliwienie oskarżonym zajęcia stanowiska co do aktualności złożonych wcześniej oświadczeń - zaznaczył SN.