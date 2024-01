Pytanie o decyzję w sprawie przerwania kary Kamińskiego i Wąsika. Bodnar odpowiada

Jeszcze trwa analiza i proszę się spodziewać już ostatecznych kwestii w najbliższych dniach - powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar zapytany, czy podjął decyzję o przerwaniu kary skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i czy poinformował o tym prezydenta Andrzeja Dudę. Minister sprawiedliwości odpowiedział także na pytania o sprawę sędziego Piotra Schaba.

Podczas konferencji prasowej z udziałem unijnego komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa minister sprawiedliwości, prokurator generalny, został zapytany, czy podjął decyzję o przerwaniu kary skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i czy poinformował o tym prezydenta Andrzeja Dudę.

- Jeszcze trwa analiza i myślę, że proszę się spodziewać już ostatecznych kwestii w najbliższych dniach - odpowiedział.

W ubiegły czwartek prezydent Andrzej Duda zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec polityków PiS. Zwrócił się też do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, by zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

Adam Bodnar i Didier Reynders Tomasz Gzell/PAP

Bodnar o negatywnej opinii kolegium sądu w sprawie odwołania sędziego Schaba

Bodnar został także zapytany o sprawę sędziego Piotra Schaba i negatywnej opinii kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie zamiaru odwołania go z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

- Procedura dotycząca pana sędziego Schaba trwa. My spodziewaliśmy się tego, że kolegium sądu może zaopiniować decyzję o zawieszeniu i pozbawieniu funkcji pana prezesa, natomiast nam zależy na jednej rzeczy, to była też część dyskusji z panem komisarzem, mianowicie, że w przypadku jakiegokolwiek odwołania jakiegokolwiek prezesa my przede wszystkim chcemy mieć akceptację dla takich decyzji ze strony środowiska sędziowskiego orzekającego w danym sądzie - powiedział minister sprawiedliwości.

- Proszę zauważyć, Sąd Apelacyjny w Poznaniu był w wielkim kryzysie i ta decyzja o odwołaniu prezesa w istocie była konsekwencją różnych apeli, które trafiały do Ministerstwa Sprawiedliwości - dodał.

- Ale jest jeszcze druga faza tej całej procedury. To jest faza, do której nie jestem zobowiązany jako minister sprawiedliwości, ale którą wdrażamy w praktyce, że jeżeli dojdzie do opuszczenia stanowiska przez jakiegoś prezesa, czy to w wyniku rezygnacji, czy w wyniku odwołania, to sędziowie z danego sądu powinni wskazywać kandydatów, z których minister będzie później wybierał - mówił Bodnar.

Dodał, że "to nie jest coś, co wynika z ustawy". - To jest moja deklaracja w stosunku do środowiska sędziowskiego, że chciałbym bazować na ich rekomendacjach, a w dużej mierze to jest wypełnienie tego, co wynika z różnych dokumentów Rady Europy - powiedział szef resortu sprawiedliwości.

- Miejmy nadzieję, że być może w przypadku Warszawy też tak będzie, że na koniec to sami sędziowie wskażą, kto powinien być tym prezesem, komu ufają, kogo szanują, traktują jak największy autorytet, żeby nimi zarządzał - dodał Bodnar.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało w czwartek, że wszczyna procedurę odwołania ze stanowiska prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędziego Piotra Schaba. Jak poinformowano, od 18 stycznia jest zawieszony w pełnieniu funkcji.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js / prpb

Źródło: tvn24.pl